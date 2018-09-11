Крупнейший банковский конгломерат США разработал новый механизм для инвестирования в биткоин

Сегодня, 06:43

Криптовалюты будут храниться у отдельного кастодиана

Фото: Investopedia
Фото: Investopedia

Один из крупнейших банковских конгломератов США Citigroup намерен выпускать расписки на цифровые активы, которые позволят клиентам торговать криптовалютами, не владея ими напрямую. Новый инструмент соответствует существующим нормативно-правовым нормам, отмечают источники Business Insider.

Новый вид расписок должен работать по принципу американских депозитарных расписок, позволяющих инвесторам торговать корзинами ценных бумаг, которые не представлены на американских рынках. При этом сами криптовалюты будут храниться у отдельного кастодиана.

Реакцию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на возможный релиз нового инструмента пока предугадать сложно, поскольку биржевые продукты на базе криптовалют не вызывают у ведомства теплых чувств, о чем говорят неоднократные отказы в открытии биткоин-ETF и недавнее решение о приостановке торгов привязанными к доллару биржевыми нотами от XBT Provider.

Как сообщалось, Walmart использует блокчейн для доставки посылок дронамиДля распознавания друг друга дроны могут использовать различные технологии: RFID-метки, QR-коды и ультразвук.

Напомним, ученый из Оксфорда откроет на Мальте блокчейн-университет. Невозможность изменения данных в блокчейне дает уверенность в реальности полученного студентом образования.

Ранее резидент Нидерландов Диан ван Хейджнинген выставил на продажу дом, при этом в качестве оплаты он готов принять токены VeChain (VET)Стоимость домовладения оценили в 31,5 млн VET, что на текущий момент составляет порядка 505 тысяч долларов.
технологии, биткоин, криптовалюта, конгломерат, криптовалюты, SEC

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Источник:

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