Крупнейший банковский конгломерат США разработал новый механизм для инвестирования в биткоин

Один из крупнейших банковских конгломератов США Citigroup намерен выпускать расписки на цифровые активы, которые позволят клиентам торговать криптовалютами, не владея ими напрямую. Новый инструмент соответствует существующим нормативно-правовым нормам, отмечают источники Business Insider.

Новый вид расписок должен работать по принципу американских депозитарных расписок, позволяющих инвесторам торговать корзинами ценных бумаг, которые не представлены на американских рынках. При этом сами криптовалюты будут храниться у отдельного кастодиана.

Реакцию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на возможный релиз нового инструмента пока предугадать сложно, поскольку биржевые продукты на базе криптовалют не вызывают у ведомства теплых чувств, о чем говорят неоднократные отказы в открытии биткоин-ETF и недавнее решение о приостановке торгов привязанными к доллару биржевыми нотами от XBT Provider.

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