Walmart использует блокчейн для доставки посылок дронами

Сообщается, что для распознавания друг друга дроны могут использовать различные технологии: RFID-метки, QR-коды и ультразвук

Крупнейший американский ритейлер Walmart подал патентную заявку на новую блокчейн-систему для автоматической доставки посылок дронами.

В заявке описан процесс передачи груза от одного "автономного электронного устройства" к другому. Согласно документу, после идентификации и обмена так называемыми "блокчейн-ключами" дроны будут передавать друг другу посылку. Система будет использовать данные, хранящиеся в распределенном реестре.

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Сообщается, что для распознавания друг друга дроны могут использовать различные технологии: RFID-метки, QR-коды и ультразвук.

"Множество нод, настроенных на то, чтобы генерировать вычислительное доказательство целостности записей и хронологический порядок использования для контента, торговли или в качестве валюты обмена через одноранговую сеть", — так описана блокчейн-система в патентной заявке.

Также представители Walmart отметили возможность использования смарт-контрактов в новом проекте.

Напомним, ученый из Оксфорда откроет на Мальте блокчейн-университет. Невозможность изменения данных в блокчейне дает уверенность в реальности полученного студентом образования.

Напомним, резидент Нидерландов Диан ван Хейджнинген выставил на продажу дом, при этом в качестве оплаты он готов принять токены VeChain (VET). Стоимость домовладения оценили в 31,5 млн VET, что на текущий момент составляет порядка 505 тысяч долларов.

Как мы писали ранее, в Нидерландах появится "деревня будущего" на блокчейне.