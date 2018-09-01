Ученый из Оксфорда откроет на Мальте блокчейн-университет

Невозможность изменения данных в блокчейне дает уверенность в реальности полученного студентом образования

Исследователь из Оксфорда Джошуа Брогги планирует открыть на Мальте собственный университет, построенный на блокчейн-технологиях, сообщает Loving Malta.

Новая учебная организация под названием Woolf University будет использовать блокчейн для снижения операционных затрат с помощью автоматизации административных процедур. Кроме того, невозможность изменения данных в блокчейне дает уверенность в реальности полученного студентом образования.

"Мы используем блокчейн для более эффективного обучения студентов, соответствия требованиям регуляторов и автоматизации множества процессов", — заявил Брогги.

Woolf University предложит большое количество курсов как онлайн, так и на месте. Структура будет поощрять обучение из любой точки мира. С помощью смарт-контрактов будет отслеживаться посещение и выполнение заданий, а также оплата преподавателей.

Примечательно, что блокчейн-университет уже привлек внимание профессоров из множества образовательных учреждений, включая Оксфорд, Кембридж, Университет Джорджа Мейсона, Королевский колледж Лондона, университеты Лейпцига и Киото.

Изначально Брогги планировал собрать необходимые для запуска университета средства через ICO, однако нашел частных инвесторов.

Сообщается, что целью Брогги является открытие сразу пяти колледжей и, вполне возможно, не только на Мальте. Но благодаря открытости властей островного государства к блокчейн-технологиям именно эта страна стала первоначальным выбором исследователя из Оксфорда.

Напомним, резидент Нидерландов Диан ван Хейджнинген выставил на продажу дом, при этом в качестве оплаты он готов принять токены VeChain (VET). Стоимость домовладения оценили в 31,5 млн VET, что на текущий момент составляет порядка 505 тысяч долларов.

Как мы писали ранее, в Нидерландах появится "деревня будущего" на блокчейне.

Также сообщалось, что чешский хакер предложил полицейскому 17 млн долларов за возвращение диска с биткоинами.

Напомним, четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году.