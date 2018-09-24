Курс Bitcoin снижается, но аналитики ждут роста рынка
Рынок криптовалют – преимущественно в "красной зоне" в ответ на утреннее падение биткоина
Bitcoin просел в стоимости на 120 долларов за "монету" утром в понедельник, 24 сентября, однако аналитики настроены оптимистично. Об этом сегодня, 24 сентября, свидетельствуют данные CoinDesk.
По состоянию на 13:13 по киевскому времени, курс биткоина составил 6599 долларов. Торги криптовалюта начала с отметки в 6701 доллар за "коин", однако вскоре стала снижаться, и уже к 12:10 Bitcoin достиг сегодняшнего минимума в 6581 доллар за "монету".
Курс Bitcoin за сутки
Курс Bitcoin за неделю
Курс Bitcoin за месяц
Остальные криптовалюты из ТОП-5 по объему капитализации падают в цене вслед за биткоином. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum снизилась на 5,03% и находится на отметке в 232,53 доллара.
Криптовалюта Ripple (XRP) потеряла в цене 12,04% и торгуется на уровне 0,513 доллара, а Bitcoin Cash подешевел на 6,98%, до 465,12 доллара. В то же время, криптовалюта EOS упала в цене на 6,74%, и теперь стоит по 5.65 доллара за "коин".
На прошлой неделе на курс XRP позитивно повлияло известие о том, что платформа Coil теперь интегрирована с двумя популярными платформами для просмотра видео и стримов – YouTube и Twitch. Данная система позволяет создателям контента получать пожертвования от пользователей в токенах XRP.
Сейчас проект находится на стадии бета-тестирования. Также платформу можно использовать для пожертвования на сервис Википедии или Internet Archive.
Поводом для дальнейшего роста XRP стали сообщения о скором запуске коммерческой версии платежной платформы xRapid. Кроме того, Ripple ранее подписала соглашение с крупнейшей в США финансовой корпорацией PNC, которая будет проводить операции с помощью системы xCurrent, и работать с xRapid.
Как прогнозируют аналитики ГК FOREX LUB, рынок криптовалют продолжит рост, несмотря на спад в понедельник утром. В перспективах недели Bitcoin может подорожать до 6550-6600 долларов, Ethereum – до 240 долларов, Litecoin – до 59 долларов, Ripple – до 0,6 долларов.
Капитализация рынка составляет 218 млрд долларов. На долю биткоина приходится 52,3% всего рынка. Доминирование этой криптовалюты растет:
Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.
Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину грозит обвал до 1000 долларов.
Вы сейчас просматриваете новость "Курс Bitcoin снижается, но аналитики ждут роста рынка". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"