Курс Bitcoin снижается, но аналитики ждут роста рынка

Рынок криптовалют – преимущественно в "красной зоне" в ответ на утреннее падение биткоина

Bitcoin просел в стоимости на 120 долларов за "монету" утром в понедельник, 24 сентября, однако аналитики настроены оптимистично. Об этом сегодня, 24 сентября, свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 13:13 по киевскому времени, курс биткоина составил 6599 долларов. Торги криптовалюта начала с отметки в 6701 доллар за "коин", однако вскоре стала снижаться, и уже к 12:10 Bitcoin достиг сегодняшнего минимума в 6581 доллар за "монету".

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Остальные криптовалюты из ТОП-5 по объему капитализации падают в цене вслед за биткоином. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum снизилась на 5,03% и находится на отметке в 232,53 доллара.

Криптовалюта Ripple (XRP) потеряла в цене 12,04% и торгуется на уровне 0,513 доллара, а Bitcoin Cash подешевел на 6,98%, до 465,12 доллара. В то же время, криптовалюта EOS упала в цене на 6,74%, и теперь стоит по 5.65 доллара за "коин".

На прошлой неделе на курс XRP позитивно повлияло известие о том, что платформа Coil теперь интегрирована с двумя популярными платформами для просмотра видео и стримов – YouTube и Twitch. Данная система позволяет создателям контента получать пожертвования от пользователей в токенах XRP.

Сейчас проект находится на стадии бета-тестирования. Также платформу можно использовать для пожертвования на сервис Википедии или Internet Archive.

Поводом для дальнейшего роста XRP стали сообщения о скором запуске коммерческой версии платежной платформы xRapid. Кроме того, Ripple ранее подписала соглашение с крупнейшей в США финансовой корпорацией PNC, которая будет проводить операции с помощью системы xCurrent, и работать с xRapid.

Как прогнозируют аналитики ГК FOREX LUB, рынок криптовалют продолжит рост, несмотря на спад в понедельник утром. В перспективах недели Bitcoin может подорожать до 6550-6600 долларов, Ethereum – до 240 долларов, Litecoin – до 59 долларов, Ripple – до 0,6 долларов.

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Капитализация рынка составляет 218 млрд долларов. На долю биткоина приходится 52,3% всего рынка. Доминирование этой криптовалюты растет:

Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину грозит обвал до 1000 долларов.