Курс биткоина резко взлетает: что произошло с рынком криптовалют

Вслед за биткоином дорожают и другие популярные криптоактивы

/ Фото: Pixabay

Курс биткоина, который с начала 2020 года вырос примерно на 20%, приблизился к отметке 9 тысяч долларов. Это максимальный подъем для начала года с января 2012 года.

Как свидетельствуют данные CoinDesk, по состоянию на 15:52 по киевскому времени 15 января биткоин торгуется по 8840 долларов за монету, рост за сутки превысил 3%.

Другие криптовалюты также подорожали с начала года Ethereum – на 25%, XRP – на 20%.

Реклама

Катализатором роста стали надежды инвесторов на большее широкое внедрение криптовалют, пишет The Wall Street Journal. Биржевой оператор CME Group на прошлой неделе запустил торговлю опционами на фьючерсы на биткоин, что, по мнению инвесторов, может повысить интерес к цифровым активам со стороны профессиональных игроков.

Управляющий партнер Quail Creek Ventures Майкл Конн, который инвестирует в цифровые активы, ожидает более широкого распространения биткоина и других криптовалют, что приведет к росту цен этих активов.

В тренде Кому разрешат покупать землю в Украине: финальная версия законопроекта

В прошлом году курс биткоина переживал и взлеты, и падения. Летом он превысил 12 тыс. долларов на новостях о планах Facebook по запуску собственной криптовалюты Libra. Однако оптимизм позже рассеялся из-за обеспокоенности в связи с регулированием криптовалют в США и других странах. В ноябре курс биткойна упал ниже 7 тыс. долларов. Несмотря на это, по итогам года криптовалюта подорожала почти в два раза и стала одним из наиболее прибыльных активов.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о легализации криптовалют в Украине. Документ под № 2461 называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами". Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, в документе определены термины: "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптовалютой", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама