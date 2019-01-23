ООН назвала криптовалюты новым рубежом в мире финансов
Также ООН совместно с World Identity Network, изучает возможность использования технологии блокчейн для борьбы с таким явлением, как торговля детьми
Криптовалюты и блокчейн-технологии могут избавить мир от необходимости доверять централизованным институтам, сократить бюрократическую волокиту, создать новые бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления. Об этом говорится в последнем отчете ООН "World Economic and Social Survey 2018. Frontier technologies for sustainable development".
Упоминая создателя биткоина Сатоши Накамото и предложенную им модель, авторы доклада, в частности, называют криптовалюту "новым рубежом в области цифровых финансов".
"Инновационность этой системы состоит в том, как различные стороны могут сотрудничать, создавая доверие и гарантии, в то время как традиционная финансовая система базируется на институтах и регулировании. Стимулирующие факторы объединяют интересы участников, заставляя их вносить вклад в безопасность. Традиционная система в то же время полагается на сложную конструкцию отчетов, надзора и гарантий, подкрепленных репутацией одного центрального ведомства. Таким образом технология блокчейн создает первую в области финансов возможность замещения доверия компьютерным кодом", — говорится в документе.
В ООН отметили, что уже существуют решения по использованию блокчейн-технологии для регистрации прав собственности, персональной идентификации и доказательства происхождения продуктов питания и медикаментов.
Также в докладе упоминается Climatecoin, который является основой для создания глобальной системы учета углеродных выбросов, в рамках которой возможен прямой обмен кредитами на выбросы и подключение к Интернету вещей. Также предполагается, что устройства сами смогли бы рассчитывать уровень выбросов и приобретать углеродные кредиты.
Кроме того, говорится в докладе, ООН совместно с World Identity Network, изучает возможность использования технологии блокчейн для борьбы с таким явлением, как торговля детьми.
Напомним, в США разрабатывают криптовалюту, в 6 раз более производительную, чем Visa. DTR планирует запустить Unit-e во второй половине этого года и добиться пропускной способности в 10 000 транзакций в секунду.
Также сообщалось, что NASA предложило обезопасить данные о местоположении самолетов при помощи блокчейна. Рейсман представил прототип под названием Авиационная блокчейн-инфраструктура, основанный на Hyperledger Fabric и смарт-контрактах.
Тем временем, глава Alibaba считает технологию блокчейн бессмысленной. Джек Ма высказал мнение, что технологиям блокчейна или искусственного интеллекта еще только предстоит доказать свою полезность миру.
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