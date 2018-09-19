Глава Alibaba считает технологию блокчейн бессмысленной

Сегодня, 05:46

Джек Ма высказал мнение о том, что технологиям вроде блокчейна или искусственного интеллекта еще только предстоит доказать свою полезность миру

Фото: AFP
Фото: AFP

Глава Alibaba Джек Ма считает технологию блокчейн довольно бессмысленной – разве что она не поможет трансформировать производственную индустрию и защитить окружающую среду.

Как пишет издание cnBeta, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Китае, Ма высказал мнение о том, что технологиям вроде блокчейна, искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей – о которых часто говорят как о драйверах четвёртой промышленной революции – еще только предстоит доказать свою полезность миру.

"Эпоха данных дает производителям уникальную возможность преобразовать индустрию, –сказал Ма на конференции. – Но блокчейн и интернет вещей окажутся бесполезны, разве что не смогут поспособствовать трансформации промышленности, а также эволюции общества в более экологичном и инклюзивном направлении".

Ма коснулся в своей речи не только блокчейна, но и самых распространенных заблуждений об ИИ и роли технологии в будущем.

Хотя предприниматель воздержался от рассказа о том, собирается ли Alibaba интегрировать блокчейн в свои сервисы, компания, очевидно, знакома с технологией распределённого реестра не понаслышке. В действительности на Alibaba и IBM суммарно приходится 90% всех патентов в мире, связанных с технологией распределённого реестра.

Это, впрочем, не остановило Alibaba – а также Baidu и Tencent, других крупных игроков китайского IT-рынка – от запрета на своей платформе любой деятельности, связанной с криптовалютами.

Напомним, Samsung разработал первый в мире блокчейн-сервис таможенного оформления экспорта. В проекте примут участие еще 48 организаций и компаний, включая правительственные ведомства, грузовые и логистические фирмы, а также страховые компании.

Также напомним, что IBM, Intel и Huawei создадут каталог блокчейн-проектов. В команду разработчиков также вошли представители Batavia, Hitachi и Австралийской ассоциации блокчейна.

Ранее мы писали, что в Канаде запустили Bitcoin-фонд коллективных инвестиций. NEO Connect позволяет осуществлять ежедневные выплаты, таким образом устраняя существовавшее ранее 30-дневное ограничение.

Как сообщалось, Standard Chartered и Siemens переведут работу на блокчейнЭто упростит процессы и сделает международные расчеты по торговым операциям более отлаженными, быстрыми и эффективными.
IBM, криптовалюта, блокчейн, Alibaba, Джек Ма

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