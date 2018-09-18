Samsung разработал первый в мире блокчейн-сервис таможенного оформления экспорта

В проекте примут участие еще 48 организаций и компаний, включая правительственные ведомства, грузовые и логистические фирмы, а также страховые компании

Южнокорейская таможенная служба (KCS) заключила соглашение с компанией Samsung SDS в целях использования её блокчейн-технологии в системе таможенного оформления экспорта.

Samsung SDS – дочерняя IT-фирма крупнейшего южнокорейского конгломерата Samsung – разработал для KCS первый в мире блокчейн-сервис экспортно-таможенной логистики, чтобы повысить эффективность и снизить уровень мошенничества в этой индустрии.

В пресс-релизе говорится, что в этом проекте также примут участие еще 48 организаций и компаний, включая правительственные ведомства, грузовые и логистические фирмы, а также страховые компании.

Для создания сервиса Samsung SDS воспользуется своей корпоративной блокчейн-платформой Nexledger. Этот сервис представляет собой таможенную платформу, которая позволит качественно обмениваться экспортными документами между участниками процесса экспортной торговли на каждом этапе – от производства и хранения до таможенного декларирования и финальной доставки товара.

Nexledger был выпущен в апреле 2017 года в качестве облачного решения для корпораций и правительственных ведомств вроде KCS, чтобы те могли разрабатывать на его основе собственные сервисы – в виде дополнительного уровня. Базовая платформа позволяет осуществлять обработку транзакций в реальном времени и больших масштабах, а также поддерживает смарт-контракты и систему мониторинга менеджмента, разработанную для разных индустрий, включая финансы, производство и общественный сектор.

К примеру, власти Сеула выбрали компанию Samsung SDS, чтобы она к 2022 году применила Nexledger во всём столичном управлении – в целях улучшения прозрачности государственного управления и удобства жизни граждан.

Однако сильнее всего релиз Nexledger повлиял на логистическую индустрию Южной Кореи. В мае 2017 года Samsung SDS учредил вместе с несколькими правительственными ведомствами и компаниями блокчейн-консорциум, в который вошли KCS, министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи, логистический гигант Hyundai Merchant Marine и IT-гигант IBM Korea.

В рамках этой инициативы технология Nexledger была успешно применена год назад в тестовом проекте по доставке товаров между Китаем и Южной Кореей. Этот семимесячный тестовый проект по записи и отслеживанию логистики и экспортно-импортных документов завершился в декабре 2017 года.

Кроме того, в мае Samsung SDS и KCS начали разрабатывать платформу для растаможки, способную при помощи блокчейна выдавать сертификаты о происхождении продуктов. Это важный в международной торговле документ, который гарантирует, что товары (особенно экспортные) полностью добыты, произведены или обработаны в строго определённой стране.

В июне KCS сообщила о полноценном тестовом запуске своей платформы.

Nexledger также используется в банковской индустрии Южной Кореи как основа новой платформы для проверки личности клиентов, которая заменила старую сертификационную систему, работавшую несколько десятилетий.

Напомним, IBM, Intel и Huawei создадут каталог блокчейн-проектов. В команду разработчиков также вошли представители Batavia, Hitachi и Австралийской ассоциации блокчейна.

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