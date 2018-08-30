Standard Chartered и Siemens переведут работу на блокчейн

Это упростит процессы и сделает международные расчеты по торговым операциям более отлаженными, быстрыми и эффективными

Международная банковская фирма Standard Chartered заключила соглашение с финансовым крылом производственного гиганта Siemens в рамках пилотного проекта по использованию блокчейна для выпуска банковских гарантий в сфере международных расчётов по торговым операциям.

Согласно IBS Intelligence, эта программа, в осуществлении которой также помогает компания TradeIX, занимающаяся цифровыми реестрами, направлена на то, чтобы при помощи автоматизированных смарт-контрактов избавить процесс от бумажной волокиты и от начала до конца перевести его в цифровой формат.

Разработанное при помощи платформы с открытым кодом Corda от блокчейн-консорциума R3 и на прикладном уровне доработанное компанией TradeIX, это "решение, задающее стандарты для всей индустрии преобразит методы выпуска и обработки банковских гарантий", – сказал Мотазим Икбал, глава отдела Standard Chartered по операционному обслуживанию в ОАЭ.

Согласно статье, если пилотный проект завершится успехом, это – т.е. оцифровка выдачи гарантий, а также обработка претензий и внесение изменений в условия гарантии – позволит компаниям вроде Siemens эффективнее обслуживать своих крупных клиентов.

Главный финансовый директор Siemens Майкл Бьюкер считает, что интеграция финансового блокчейн-инструмента в повседневные операции компании "упростит процессы и сделает международные расчеты по торговым операциям более отлаженными, быстрыми и эффективными".

Тестовый проект был запущен в марте и должен завершиться в 2018 году.

Standard Chartered пробует себя на блокчейн-поприще не впервые – банк еще в 2015 году хвалил потенциал использования блокчейна в сфере международных расчётов по торговым операциям.

Спустя пару лет Standard Chartered перешёл от слов к делу и вступил в несколько тестовых проектов, связанных с блокчейном. К примеру, около месяца назад банк стал партнёром блокчейн-сервиса денежных переводов, запущенного компанией Ant Financial, "дочки" китайского e-commerce гиганта Alibaba.

Как и аккредитивы, банковские гарантии выпускаются кредитными учреждениями в качестве обещания, что обязательства дебитора будут выполнены.

Напомним, резидент Нидерландов Диан ван Хейджнинген выставил на продажу дом, при этом в качестве оплаты он готов принять токены VeChain (VET). Стоимость домовладения оценили в 31,5 млн VET, что на текущий момент составляет порядка 505 тысяч долларов.

Как мы писали ранее, в Нидерландах появится "деревня будущего" на блокчейне.

Также сообщалось, что чешский хакер предложил полицейскому 17 млн долларов за возвращение диска с биткоинами.

Напомним, четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году.