Создатель eCash представил "самую быструю криптовалюту"

Сегодня, 06:43

Elixxir решит основные проблемы цифровых валют: низкую скорость транзакций, недостаточный уровень приватности и масштабируемости

Фото: twitter.com/elixxir_io
Фото: twitter.com/elixxir_io

"Крестный отец" движения шифропанков и создатель первой цифровой денежной системы eCash доктор Дэвид Чаум объявил о запуске новой криптовалюты Elixxir.

По словам Чаума, Elixxir решит основные проблемы цифровых валют: низкую скорость транзакций, недостаточный уровень приватности и масштабируемости. Он подчеркнул, что Elixxir будет устойчив к возможным катастрофам в будущем.

"Невозможно добиться высокой скорости и масштабируемости, если серверу необходимо производить операцию с публичными ключами для каждой транзакции", — заявил создатель eCash, добавив при этом, что Elixxir станет самой быстрой криптовалютой в мире.

Чаум же предложил своего рода "обходной путь" — выполнение операций с публичными ключами заранее. Он убежден, что это сделает Elixxir в тысячи раз быстрее, чем существующие аналоги.

Разработчики также намерены задействовать протокол конфиденциального вычисления для достижения максимальной приватности. Эту технологию уже применяют в таких ориентированных на анонимность проектах, как ZCash и Enigma.

Отметим, что Чаум внес некоторые изменения в работу протокола. Ноды в сети Elixxir (миксноды) будут производить конфиденциальные вычисления для каждого блока транзакций.

Более того, подход к операциям с публичными ключами якобы может позволить Elixxir минимизировать угрозу квантовых компьютеров. Чаум добавил, что правительства должны активно финансировать устойчивые к квантовым вычислениям разработки.

Однако известный в сообществе биткоин-максималист WhalePanda обнаружил, что для запуска ноды в сети Elixxir (Mixxchain) необходимо пройти KYC-процедуру. Он посчитал это довольно странным, поскольку проект делает акцент на приватности пользователей.

Напомним, поставщик биткоина выпустила чип для оптимизации майнинга. Новая микросхема имеет самые высокие эксплуатационные характеристики среди ИС для биткоин-майнинга.

Ранее эксперт заявил, что добыча золота в 20 раз дороже майнинга Bitcoin. По мнению инвестора Владимира Йеливашича из Panda Analytics, целесообразно сравнивать цифровое "золото" и золото обычное.

Напомним, аналитическая и консультационная компания GreySpark Partners опубликовала результаты исследования рынка первичных предложений монет и оказалось, что почти половина проектов с начала 2017 года не сумели собрать средства. При этом более 40% ICO-проектов удалось привлечь более $1 млн.
биткоин, криптовалюта, разработчики, eCash

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Forklog

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