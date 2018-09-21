Создатель eCash представил "самую быструю криптовалюту"

"Крестный отец" движения шифропанков и создатель первой цифровой денежной системы eCash доктор Дэвид Чаум объявил о запуске новой криптовалюты Elixxir.

По словам Чаума, Elixxir решит основные проблемы цифровых валют: низкую скорость транзакций, недостаточный уровень приватности и масштабируемости. Он подчеркнул, что Elixxir будет устойчив к возможным катастрофам в будущем.

"Невозможно добиться высокой скорости и масштабируемости, если серверу необходимо производить операцию с публичными ключами для каждой транзакции", — заявил создатель eCash, добавив при этом, что Elixxir станет самой быстрой криптовалютой в мире.

Чаум же предложил своего рода "обходной путь" — выполнение операций с публичными ключами заранее. Он убежден, что это сделает Elixxir в тысячи раз быстрее, чем существующие аналоги.

Разработчики также намерены задействовать протокол конфиденциального вычисления для достижения максимальной приватности. Эту технологию уже применяют в таких ориентированных на анонимность проектах, как ZCash и Enigma.

Отметим, что Чаум внес некоторые изменения в работу протокола. Ноды в сети Elixxir (миксноды) будут производить конфиденциальные вычисления для каждого блока транзакций.

Более того, подход к операциям с публичными ключами якобы может позволить Elixxir минимизировать угрозу квантовых компьютеров. Чаум добавил, что правительства должны активно финансировать устойчивые к квантовым вычислениям разработки.

Однако известный в сообществе биткоин-максималист WhalePanda обнаружил, что для запуска ноды в сети Elixxir (Mixxchain) необходимо пройти KYC-процедуру. Он посчитал это довольно странным, поскольку проект делает акцент на приватности пользователей.

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