Поставщик биткоина выпустила чип для оптимизации майнинга

Поставщик биткоин- и блокчейн-решений Bitfury Group представил новое поколение аппаратного обеспечения для биткоин-майнинга под управлением интегральной микросхемы Bitfury Clarke ASIC.

Основой для Bitfury Clarke ASIC послужили пять успешных поколений майнинговых чипов Bitfury. По словам разработчиков, новая микросхема имеет самые высокие эксплуатационные характеристики среди ИС для биткоин-майнинга.

"При разработке железа для майнинга мы учитываем все факторы — от корпуса микросхемы до ее производительности, оптимального распределения мощности, систем охлаждения и скорости обработки данных. Клиенты получат экономический эффект независимо от размера ASIC", – заявил СЕО Bitfury Валерий Вавилов.

14нм Bitfury Clarke ASIC полностью оптимизирован под биткоин-майнинг на SHA256. Мощность хеширования составляет до 120 гигахешей в секунду (GH/s) при энергозатратах всего лишь в 55 милиджоулей на гигахеш (mJ/GH). Требуемое минимальное сетевое напряжение – 0,3 В.

Помимо продажи чипов Bitfury Clarke, Bitfury также интегрирует Bitfury Clarke в другое аппаратное обеспечение, включая собственные серверы для майнинга и BlockBoxes, а также в майнинговые центры в Канаде, Норвегии, Исландии и Грузии.

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