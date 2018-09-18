Добыча золота в 20 раз дороже, чем майнинг Bitcoin: исследование

Используя нисходящий и восходящий подходы для оценки потребления электричества майнерами биткоина и игроками золотодобывающей индустрией, инвестор Владимир Йеливашич из Panda Analytics подсчитал, что первые ежегодно потребляют порядка 4,344 мегаватт-час ($4,3 млрд), а вторые — 92 млн баррелей нефти в виде дизельного топлива ($6 млрд).

Учитывая, что общемировое потребление нефти составляет 34 млрд баррелей в год, золотодобывающая индустрия потребляет 0,27% этого объема. На добычу биткоина же ежегодно уходит лишь 0,07% от потребляемой миром электроэнергии.

Йеливашич также убежден, что сравнение энергопотребления биткоина и таких стран, как Эквадор, не имеет никакого смысла, поскольку первая криптовалюта не имеет ничего общего с характеристиками государств. В этом контексте, по его мнению, целесообразно сравнивать цифровое "золото" и золото обычное.

Согласно отчету Barrick Gold Corporation от прошлого года, добыча одной унции золота обходилась примерно в $794. Ежегодно в среднем добывается порядка 88 млрд унций, что приводит к цифре в $70 млрд.

Тем не менее у Barrick в разработке одни из самых бюджетных месторождений в мире. Если предположить, что себестоимость по миру в среднем выше на 25%, то общемировые затраты на добычу составляют $87,3 млрд, что в 20 раз больше аналогичных показателей биткоина.

Ранее эксперт рассказал, что стало причиной взлета рынка криптовалют и его снижения. Лубин считает, что взрывной рост 2017 года связан с тем, что определенные игроки увидели в технологии блокчейн безграничный потенциал, а спекулянты оказались "чрезмерно воодушевлены этим".

Напомним, аналитическая и консультационная компания GreySpark Partners опубликовала результаты исследования рынка первичных предложений монет и оказалось, что почти половина проектов с начала 2017 года не сумели собрать средства. При этом более 40% ICO-проектов удалось привлечь более $1 млн.

Также мы писали, что Alibaba и IBM возглавили рейтинг крупнейших изобретателей в сфере блокчейна.

Как сообщалось, международная банковская фирма Standard Chartered заключила соглашение с финансовым крылом производственного гиганта Siemens в рамках пилотного проекта по использованию блокчейна для выпуска банковских гарантий в сфере международных расчетов по торговым операциям.