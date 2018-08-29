Создатель Javascript представил протокол совместимости криптовалют

Сегодня, 06:36

Благодаря Universal Protocol Platform блокчейны смогут общаться между собой

Фото: universalprotocol.io
Фото: universalprotocol.io

Создатель Javascript Брендан Эйч обратил внимание на отсутствие совместимости между тысячами криптовалют и создал собственную платформу для обеспечения блокчейн-совместимости под названием Universal Protocol Platform, сообщает Live Bitcoin News.

Каждая монета создается с определенными целями и различия между криптовалютами приводят к проблемам с юзабилити и ломают всю экосистему. Благодаря Universal Protocol Platform блокчейны смогут общаться между собой. Для этого создаются промежуточные токены, которые могут коррелировать с биткоином, Litecoin, Ethereum и любым другим активом. При этом эти токены не являются нативными для определенного блокчейна и могут быть созданы на любом протоколе распределенного реестра.

Эйч считает, что быстрый и простой криптовалютный обмен поможет вывести криптовалюты на новый уровень принятия.

Помимо совместимости криптовалют Universal Protocol Platform предоставит и множество других преимуществ. Например, утверждает Эйч, она увеличит общую ликвидность экосистемы криптовалют либо может помочь в восстановлении приватных ключей, обезопасить пользователей от потерь и так далее.

По мнению разработчика, от использования платформы могут заметно выиграть децентрализованные биржи. С помощью Universal Protocol Platform листинг новых монет на площадке станет проще, а в перспективе процесс можно даже автоматизировать.

Сообщается, что партнерами проекта стали Uphold и браузер Brave. Инвестировали в Universal Protocol Platform такие компании, как FBG Capital, Alphabit и Arrington XRP Capital.

Напомним, Nvidia перестанет выпускать видеокарты для майнинга. В оставшееся до конца 2018 года время компания не ожидает роста продаж в этом сегменте.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году.

Также сообщалось, что резидент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.
криптовалюта, Bitcoin, Litecoin, Javascript

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Источник:

Forklog

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