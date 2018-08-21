Четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году – опрос

В опросе приняли участие сотрудники компаний из Китая, США, Канады, Франции, Германии, Мексики и Великобритании

В 2019 году 23% компаний по всему миру готовы инвестировать $5-10 млн в технологию блокчейн. Об этом свидетельствуют данные опроса аудиторской компании Deloitte, проведенного среди 1050 менеджеров фирм с годовым доходом не менее $500 млн.

В опросе приняли участие сотрудники компаний из Китая, США, Канады, Франции, Германии, Мексики и Великобритании.

26% респондентов заявили, что их компании намерены потратить $1-5 млн в основанные на DLT-технологии решения. 16% фирм инвестируют на эти цели более $10 млн; 30% опрошенных считают, что вложения не превысят $1 млн; только 5% компании не планируют тратить средства на блокчейн в следующем году.

Согласно данным Deloitte, 59% респондентов воспринимают блокчейн как революционную технологию, способную улучшить бизнес-процессы организаций и экономику в целом.

Среди преимуществ блокчейна опрошенные назвали: большую скорость обработки данных по сравнению с существующими системами (32%), появление новых бизнес-моделей и источников дохода (28%), повышенную безопасность и защищенность данных (21%), низкие затраты (16%). Только 2% менеджеров не отметили никаких преимуществ блокчейна над используемыми технологиями.

Опрос показал, что 7% компаний будут внедрять технологию распределенного реестра самостоятельно, а 45% готовы присоединиться к блокчейн-консорциумам.

29% компаний уже осваивают DLT-технологию совместно с конкурентами, а 13% размышляют над созданием собственного консорциума.

Представители Deloitte также проанализировали место технологии в списке целей фирм: для 43% компаний блокчейн входит в ТОП-5 стратегических приоритетов.

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