Twitter планирует бороться с мошенниками при помощи блокчейна

Глава Twitter и платежного стартапа Square Джек Дорси на слушаниях в Конгрессе в среду, 5 сентября, заявил, что его компания исследует возможности применения технологии блокчейн для борьбы с мошенниками. Об этом сообщает CoinDesk.

"Вы ранее выразили интерес в широком применении технологии блокчейн, включая возможность идентификации личности для борьбы с недостоверной информацией и мошенниками. Какие возможные применения блокчейна вы видите?" — спросила представитель Калифорнии Дорис Матсуи на заседании Комитета по энергетике и торговле.

Глава Twitter отметил, что блокчейн отлично подходит для установления доверенных отношений в цифровом мире. Это особенно важно в свете заполонивших соцсеть поддельных аккаунтов, пытающихся обмануть пользователей и выманить у них криптовалюту.

"Первым делом надо начать с изучения проблем, которые нам надо решить и которые мы решаем, а затем посмотреть на доступные технологии и понять, какие из них помогут нам улучшить результат. Блокчейн, я думаю, та технология, которая имеет огромный и неиспользованный потенциал, особенно в областях распределенного доверия и, потенциально, распределенного правоприменения. Мы еще не достигли нужного уровня понимания, как могли бы применить эту технологию к проблемам, с которыми сталкивается Twitter. Но у нас есть люди, которые изучают этот вопрос", — ответил Джек Дорси.

Ранее Джек Дорси заявлял, что интернет нуждается в собственной нативной криптовалюте, которой может оказаться биткоин.

Напомим, в августе один из организаторов мошеннической схемы в Twitter рассказал, что обещающая инвесторам приумножение активов и бесплатную раздачу криптовалюты Ethereum схема, приносит злоумышленникам прибыль от $50 000 до $100 000.

Как сообщалось, Walmart использует блокчейн для доставки посылок дронами. Для распознавания друг друга дроны могут использовать различные технологии: RFID-метки, QR-коды и ультразвук.

Напомним, ученый из Оксфорда откроет на Мальте блокчейн-университет. Невозможность изменения данных в блокчейне дает уверенность в реальности полученного студентом образования.

Ранее резидент Нидерландов Диан ван Хейджнинген выставил на продажу дом, при этом в качестве оплаты он готов принять токены VeChain (VET). Стоимость домовладения оценили в 31,5 млн VET, что на текущий момент составляет порядка 505 тысяч долларов.