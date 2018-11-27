В американском штате разрешили платить налоги биткоинами

Принятие биткоина в качестве законного средства для оплаты налогов закрепит статус региона как одного из самых развитых по части технологий в США

Правительство Огайо разрешило компаниям, зарегистрированным в штате, оплачивать налоги в биткоинах, сообщает Wall Street Journal.

В законе, подписанном властями региона, отмечается, что криптовалютой можно оплатить все виды налогов и сборов — от акцизов на сигареты до страховых взносов на сотрудников.

Как заявил автор инициатива казначей штата Огайо Джош Мандель, принятие биткоина в качестве законного средства для оплаты налогов закрепит статус региона как одного из самых развитых по части технологий в США.

"Я действительно считаю биткоин полноправной формой валюты", — сказал Мандел, добавив, что он надеется на то, что другие штаты последуют примеру Огайо.

Для уплаты налогов с помощью криптовалюты предпринимателям необходимо зарегистрироваться на портале OhioCrypto.com. Обработка платежей будет осуществляться при посредничестве процессингового сервиса BitPay, который будет принимать криптовалюту и конвертировать ее в фиат. Пока неизвестно, какое количество компаний заинтересуются новой возможностью, однако, как говорит Мандел, соответствующие запросы поступали.

Как отмечает WSJ, решение властей Огайо не делает биткоин полноправной валютой, однако предоставляет криптовалюте негласную поддержку. Директор Coin Center Джерри Брито уже заявил, что этот шаг "послужит сигналом о том, что биткоин может использоваться любым желающим – не только преступниками, но и властями".

Ранее возможность приема биткоинов в счет оплаты налогов рассматривали штаты Аризона, Джорджия и Иллинойс, однако необходимые законопроекты так и не были пока приняты. В то же время Джош Мандел утверждает, что ему для воплощения идеи в жизнь одобрение законодателей не требуется.

В мае этого года возможность оплаты налогов в криптовалюте ввел один из округов в штате Флорида.

Напомним, биткоин впервые за год с лишним рухнул ниже 4000 долларов.

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

При этом коммерческий директор крипто-процессингового сервиса BitPay Сонни Сингх считает, что биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 – 20 000 долларов.