В Грузии университет запустил систему верификации дипломов на основе технологии блокчейн

Технология блокчейн все больше выходит за пределы финтех-отрасли, и еще одним подтверждением этому стало сотрудничество между Университетом бизнеса и технологий в Тбилиси (BTU) и компанией Emercoin. В его рамках учебное заведение задействовало блокчейн-платформу Trusted Diploma для решения проблемы подтверждения дипломов и образовательных сертификатов.

Подлинность документов об образовании, которые часто можно попросту купить, действительно является большой проблемой во всем мире. Это создает риски не только для выпускников, но и для будущих работодателей.

Решить эту проблему призвана блокчейн-платформа Trusted Diploma, которая помогает образовательным учреждениям создавать и распространять дипломы в зашифрованном виде. В рамках решения образовательные документы хранятся в сервисе EmerNVS (Name Value Storage), позволяя легко проверить их подлинность.

"Мы рады сотрудничать с командой Emercoin в работе над этим важным проектом. Trusted Diploma позволит нашему университету создать безопасную и неизменяемую базу данных сертификатов об образовании и поможет выпускникам в успешной карьере", – прокомментировал подписание соглашения ректор BTU Михаил Батиашвили, с недавнего времени также занимающий должность министра образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Как отмечают разработчики, решение позволяет выпускникам и будущим работодателям получить доступ к документами, даже если учебные заведения по каким-либо причинам больше не работают.

Также они верят, что в будущем Trusted Diploma может полностью изменить процесс профессионального найма и значительно уменьшить количество манипуляций с дипломами.

Напомним, в январе этого года в Emercoin инвестировала компания BitFury Group. Тогда ведущий поставщик биткоин- и блокчейн-решений анонсировал совместный запуск новых проектов на основе технологии распределенного реестра, позволяющих решить насущные проблемы правительств, частных компаний и учебных заведений.

В июне о планах загружать дипломы выпускников на блокчейн заявил Финансовый университет при правительстве РФ.

Напомним, эксперт предсказал крах большинства криптовалют.

Ранее мы писали, что старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".

Также сообщалось, что в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.