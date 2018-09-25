Все больше людей хранят криптовалюту самостоятельно – экономист

6,3 млн монет находятся на кошельках, активность по которым не наблюдается более года

Все большее число биткоинов скапливается в руках активных индивидуальных пользователей, а не компаний или долгосрочных инвесторов, свидетельствуют данные фирмы Chainalysis.

Аналитики обнаружили, что 4,8 млн биткоинов или около 32% текущей эмиссии криптовалюты (за вычетом утерянных монет) по состоянию на 31 августа находились на персональных кошельках, демонстрирующих определенную активность. Это значительное увеличение по сравнению с концом 2017 года, когда на таких кошельках находилось 3,8 млн биткоинов или 26% эмиссии.

"Все больше людей хранят криптовалюту самостоятельно. Соответственно, значительно более крупная часть монет ликвидна. Многие люди, купившие в прошлом году, продолжают покупать меньшие объёмы", – заявил экономист Chainalysis Филип Градуэлл. "Они готовы тратить, если у них появится такая возможность. Мы преодолели первое препятствие для распространения и распределили биткоины среди людей".

Несмотря на эти изменения, большая часть биткоинов продолжает оставаться на кошельках, владельцы которых являются пассивными инвесторами, будь то учреждения или индивидуальные пользователи. 6,3 млн монет находятся на кошельках, активность по которым не наблюдается более года, отмечает Chainalysis. Кроме того, одному человеку может принадлежать несколько кошельков, поэтому реальное число пользователей, готовых использовать криптовалюту для расчётов, можно подсчитать лишь приблизительно.

Экономист Chainalysis Кимберли Грауэр утверждает, что распределение инвестиционных и расчётных кошельков начинает стабилизироваться со временем, а новостные сообщения больше не оказывают такого сильного влияния на показатель, как это было в прошлом году.

"Мы не наблюдаем резких переходов капитала между инвестиционными счетами и счетами, которые активно используются для осуществления транзакций", – сказала она. "Это признак взросления рынка и снижения волатильности".

Аналитики также обнаружили, что в период с декабря по август количество биткоинов, находящихся на кошельках различных сервисов, таких как биржи криптовалют, увеличилось всего на 93 299. Одновременно объём биткоинов на персональных кошельках вырос приблизительно на 1 млн, что позволяет сделать вывод о том, что число тех, кто использует индивидуальные решения для хранения, растёт быстрее числа спекулянтов.

Градуэлл утверждает, что капиталы в экосистеме биткоина стали более рассредоточены, частично благодаря тому, что долгосрочные инвесторы передавали их новым спекулянтам в конце прошлого и начале этого года. По его оценкам, из 28,5 млн существующих биткоин-кошельков только 150 000 держат по 10 биткоинов или больше.

"Половина доступных биткоинов по-прежнему находится в руках инвесторов, но концентрация упала", – добавил он.

Ранее исследование компании Diar показало, что 55% всех биткоинов находятся на кошельках с остатком выше 200 BTC.

Напомним, крупные майнеры не унывают, несмотря на снижение криптовалютного рынка.

Ранее эксперт заявил, что майнинг биткоина угрожает нашему существованию. По мнению Траби, проблема с криптовалютами не уладится сама собой, поэтому будущие модели технологии должны быть разработаны с учетом экологической составляющей.

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