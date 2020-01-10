Дело "Укрбуда" и политика НБУ: что будет влиять на рынок недвижимости-2020

Эксперты рассказали, какие факторы будут значимыми при формировании цен на жилье в новостройках

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В 2019 году в Украине было немало факторов, которые негативно повлияли на продажи квартир на первичном рынке – в том числе сказался скандал с "Укрбудом". Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал основатель Investment Development Property (IDP) Игорь Черненко.

"Президентские выборы, стабильная гривня, и ситуация, сложившаяся в "Укрбуде" – все в целом негативно повлияло на продажи квартир первичного рынка. Думаю, что в 2020 году на развитие рынка жилой недвижимости влияние окажут несколько факторов", — говорит эксперт.

Так, Минрегион опубликовал у себя на официальном сайте проект закона "Об особенностях урегулирования достройки проблемных объектов жилищного строительства". Этот закон должен помочь решить проблемы с долгостроями и защитить население, которое вкладывает деньги в незавершенные объекты.

"Учитывая, что сегодня практически 70% жилья, которое возводится в стране, строится на личные сбережения населения, введение этого закона защитит инвестиции украинцев и стабилизирует строительный рынок в 2020 году. Напомню, что только в 2018 году 35 млрд грн украинцы вложили в строительство жилья", — поясняет Черненко.

Он добавил, что от реализации задекларированных "Киевгорстроем" обещаний достроить объекты застройщика "Укрбуд" также во многом будет зависеть, восстановят ли доверие населения украинские застройщики.

"В-третьих, с понижением Национальным банком Украины учетной ставки до 13,5% более досягаемой становится мечта многих украинцев о запуске рынка ипотеки под приемлемые процентные ставки. Напомню, что НБУ в октябре 2019 года сообщал, что планирует снижение учетной ставки до 8% и уже в январе будет опубликована обновленная информация, где регулятор обнародует свои планы в рамках очередного пересмотра макроэкономического прогноза", — подытожил эксперт.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости читайте на сайте "Сегодня" – Купить квартиру или подождать: что будет с ценами на жилье в Украине в 2020-м

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что лицензии на строительство в Украине начали выдавать по-новому – в декабре-2019 в тестовом режиме заработал электронный кабинет застройщика. Детальнее смотрите в нашем сюжете:

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