Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости недвижимости

Кабмин сократил бумажную волокиту при переоборудовании помещений и постройке детских площадок

Сегодня, 06:40

Эксперты: есть риск бесконтрольных строек и несчастных случаев

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Кабмин сократил бумажную волокиту при переоборудовании помещений и постройке детских площадок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4a1/0a7/5c94a10a7c72c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4a1/0a7/5c94a10a7c72c.png Недвижимость Эксперты: есть риск бесконтрольных строек и несчастных случаев

Для украинцев стало меньше бумажной волокиты при проведении ремонта и переоборудования своего жилья, в том числе и в многоэтажных домах. Кабмин своим постановлением от 20 марта расширил перечень стройработ, для которых не нужны разрешения и согласования. Нормы не распространяются на здания — памятники архитектуры. Эксперты про строительству говорят, что либерализация поможет сэкономить средства на оплату проектов и актов о введении в эксплуатацию как физлицам, так и ОСББ, но опасаются за безопасность объектов, прежде всего детских и спортивных площадок.

Что разрешили

Список работ, которые не нужно согласовывать: разрешено ремонтировать кровлю, менять трубы водо- , электро- и газоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, устанавливать индивидуальные счетчики тепла, утеплять фасад, кровлю, подвал, стены, монтировать противопожарные системы, менять оконные, балконные и дверные рамы, в том числе в подъездах, ставить антенное оборудование. Также можно без спецпроектов построить пандус для людей с особыми потребностями, чего требуют вступившие в силу с этого года новые стройнормы, распланировать и оборудовать детскую или спортплощадку, спецплощадку для выгула собак. В частном секторе и на дачных участках разрешено строить бесфундаментные дома, хозпостройки, гаражи, скважины, колодцы, погреба, копать бассейны, выгребные ямы, подводить к ним воду, освещение и даже газ. Больше всего от новшества выиграют ОСББ, ЖСК и живущие в частных домах, так как им не придется тратить средства на оплату проектов и актов о принятии их в эксплуатацию, без которых любые работы по переоборудованию здания или благоустройству территории считались незаконными. 

Что запрещено

В Минрегионстрое, подготовившем документ, уточнили, что по-прежнему запрещено изменять несущие конструкции, от которых зависит прочность здания, и вмешиваться в инженерные системы общего пользования (отопление, газ, вода, канализация). Также все работы должны выполняться с соблюдением стройнорм. А вот в последнем специалисты сомневаются. Так, вице-президент киевской организации Нацсоюза архитекторов Украины Георгий Дыховичный разъяснил нам, что, например, качели, горки, спортивные снаряды должны быть сертифицированы, пандусы — выдерживать вес колясочника с коляской и сопровождающего. Также нельзя все это строить и устанавливать за "красной линией", то есть там, где уложены инженерные сети, чтобы к ним был беспрепятственный доступ.

"Кабмин отменил контроль, и мы, скорее всего, опротестуем постановление", — добавил Дыховичный.  

Ответственность постфактум

Эксперты отмечают, что по новым правилам ответственность за последствия несоблюдения стройнорм теперь остается на совести заказчика и подрядчика по ремонтным работам постфактум.

"Например, при утеплении дома попытка сэкономить на экспертизе ограждающих конструкций, в которых есть трещины, может привести к обрушению стен, угрозе жизни и здоровью людей, такие ситуации в Украине случаются, — прокомментировал нам менеджер по энергоэффективности ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин. — Есть примеры, когда неправильно смонтированный утеплитель обрушается, в том числе и в новостройках, из-за ветра. Поэтому в интересах заказчика работ по утеплению или комплексной модернизации выполнить сперва энергоаудит, потом стройэкспертизу в случае рекомендаций энергоаудитора. Это гарантированно поможет избежать финансовых потерь и ущерба".

Напомним, ранее "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении.

Также сообщалось, что уже полмиллиона украинцев экономят на отоплении – они взяли кредиты от государственных банков и утеплили свои дома:


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Кабмин, ремонт, ремонтные работы , переоборудование

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин сократил бумажную волокиту при переоборудовании помещений и постройке детских площадок". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снижение цены на газ или "тарифная ловушка": эксперты оценили предложение "Нафтогаза"

21 марта, 08:29

Голубое топливо действительно подешевело на внешних рынках, но это временно

Снос Шулявского моста: с путепровода снимают асфальт, а водители путаются в новых знаках

18 марта, 17:35

Утром возле нового светофора произошло ДТП, а рабочие снимают с опор фонари

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Масштабный ремонт дорог в Запорожье: стало известно, когда начнутся работы

15 марта, 11:39

В мэрии Запорожья провели совещание, посвященное ремонту дорог

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова