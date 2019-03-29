Кабмин сократил бумажную волокиту при переоборудовании помещений и постройке детских площадок

Эксперты: есть риск бесконтрольных строек и несчастных случаев

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кабмин сократил бумажную волокиту при переоборудовании помещений и постройке детских площадок Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4a1/0a7/5c94a10a7c72c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4a1/0a7/5c94a10a7c72c.png 2019-03-29T06:40:00+02:00 Недвижимость Эксперты: есть риск бесконтрольных строек и несчастных случаев

Для украинцев стало меньше бумажной волокиты при проведении ремонта и переоборудования своего жилья, в том числе и в многоэтажных домах. Кабмин своим постановлением от 20 марта расширил перечень стройработ, для которых не нужны разрешения и согласования. Нормы не распространяются на здания — памятники архитектуры. Эксперты про строительству говорят, что либерализация поможет сэкономить средства на оплату проектов и актов о введении в эксплуатацию как физлицам, так и ОСББ, но опасаются за безопасность объектов, прежде всего детских и спортивных площадок.

Что разрешили

Список работ, которые не нужно согласовывать: разрешено ремонтировать кровлю, менять трубы водо- , электро- и газоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, устанавливать индивидуальные счетчики тепла, утеплять фасад, кровлю, подвал, стены, монтировать противопожарные системы, менять оконные, балконные и дверные рамы, в том числе в подъездах, ставить антенное оборудование. Также можно без спецпроектов построить пандус для людей с особыми потребностями, чего требуют вступившие в силу с этого года новые стройнормы, распланировать и оборудовать детскую или спортплощадку, спецплощадку для выгула собак. В частном секторе и на дачных участках разрешено строить бесфундаментные дома, хозпостройки, гаражи, скважины, колодцы, погреба, копать бассейны, выгребные ямы, подводить к ним воду, освещение и даже газ. Больше всего от новшества выиграют ОСББ, ЖСК и живущие в частных домах, так как им не придется тратить средства на оплату проектов и актов о принятии их в эксплуатацию, без которых любые работы по переоборудованию здания или благоустройству территории считались незаконными.

Что запрещено

В Минрегионстрое, подготовившем документ, уточнили, что по-прежнему запрещено изменять несущие конструкции, от которых зависит прочность здания, и вмешиваться в инженерные системы общего пользования (отопление, газ, вода, канализация). Также все работы должны выполняться с соблюдением стройнорм. А вот в последнем специалисты сомневаются. Так, вице-президент киевской организации Нацсоюза архитекторов Украины Георгий Дыховичный разъяснил нам, что, например, качели, горки, спортивные снаряды должны быть сертифицированы, пандусы — выдерживать вес колясочника с коляской и сопровождающего. Также нельзя все это строить и устанавливать за "красной линией", то есть там, где уложены инженерные сети, чтобы к ним был беспрепятственный доступ.

"Кабмин отменил контроль, и мы, скорее всего, опротестуем постановление", — добавил Дыховичный.

Ответственность постфактум

Эксперты отмечают, что по новым правилам ответственность за последствия несоблюдения стройнорм теперь остается на совести заказчика и подрядчика по ремонтным работам постфактум.

"Например, при утеплении дома попытка сэкономить на экспертизе ограждающих конструкций, в которых есть трещины, может привести к обрушению стен, угрозе жизни и здоровью людей, такие ситуации в Украине случаются, — прокомментировал нам менеджер по энергоэффективности ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин. — Есть примеры, когда неправильно смонтированный утеплитель обрушается, в том числе и в новостройках, из-за ветра. Поэтому в интересах заказчика работ по утеплению или комплексной модернизации выполнить сперва энергоаудит, потом стройэкспертизу в случае рекомендаций энергоаудитора. Это гарантированно поможет избежать финансовых потерь и ущерба".

Напомним, ранее "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении.

Также сообщалось, что уже полмиллиона украинцев экономят на отоплении – они взяли кредиты от государственных банков и утеплили свои дома:

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.