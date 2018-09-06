Квартиры дорожают: почем продают жилье в новостройках и на "вторичке" Киева
Аналитики выяснили, какую жилую недвижимость активнее всего предлагают купить в столице
На рынке недвижимости Украины уже началось "осеннее обострение" – например, цены на аренду выросли на 12-20%. Но повышается не только стоимость съемного жилья – дорожает и покупка.
Так, средняя стоимость квартир в новостройках Киева в августе-2018 составила 24 553 грн/кв. По сравнению с июлем, цена увеличилась на 3,4%. Об этом сообщили эксперты портала "Столичная недвижимость".
За год средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройках увеличилась уже на 5,9%. С января 2018 – на 2,4%.
Уменьшение средних цен в августе наблюдалось в Оболонском районе – на 5%. В других районах увеличение составило от 0,2% в Деснянском до 9,5% в Голосеевском.
В августе наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском – 17%, Шевченковском – 16%, Соломенском – 13%, Печерском – 12%, Дарницком – 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском – 8%, Святошинском – 7%, Подольском – 6%, Деснянском и Оболонском – по 5%.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, август 2018 г.
|Район
|Кол-во ЖК
|Выборка квартир, ед.
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм. в %
|В целом по Киеву
|216
|2 358
|72
|1 825 115
|24 553
|3,4
|Голосеевский
|37
|348
|75
|2 149 877
|27 413
|9,5
|Дарницкий
|23
|423
|65
|1 255 770
|19 071
|4,4
|Деснянский
|11
|131
|56
|1 009 003
|18 124
|0,2
|Днепровский
|17
|185
|77
|1 652 374
|21 349
|0,5
|Оболонский
|10
|160
|72
|1 666 296
|22 697
|-5,0
|Печерский
|26
|120
|90
|4 322 565
|47 766
|1,0
|Подольский
|13
|151
|79
|1 965 208
|25 127
|2,3
|Святошинский
|15
|182
|69
|1 419 359
|20 362
|4,1
|Соломенский
|29
|254
|68
|1 517 106
|22 000
|1,0
|Шевченковский
|35
|404
|73
|2 129 382
|28 501
|4,4
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно июля составило:
- эконом-класс – рост на 3% до 18613 грн/кв.м;
- комфорт-класс – рост на 2,2% до 23067 грн/кв.м;
- бизнес-класс – рост на 6,4% до 35119 грн/кв.м;
- премиум-класс – рост на 0,7% до 52353 грн/кв.м.
При этом в структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 37% и эконом-класса – 26%. Доля новостроек бизнес-класса – 24%, премиум-класса – 13% от общего количества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цена на вторичном рынке жилья тоже растут. В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1240 долл./кв. м. Это на 0,1% меньше, чем в июле, но из-за девальвации гривни средняя стоимость в нацвалюте увеличилась на 4,7%, до 34 710 грн/кв.м.
С августа 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,8%, в гривнях -увеличилась на 8%.
А вот количество представленных к продаже "старых" квартир в августе уменьшилось на 4,1% относительно июля и составило 17 800 объектов. При этом преобладают квартиры, расположенные на правом берегу – 49%. Квартиры, расположенные на левом берегу составляют 31% от общего количества, в центре Киева – 20%.
В общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 34% и 4-х комнатные – 8%.
Напомним, ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", почему вкладывать деньги в недвижимость уже не актуально.
А тем, кто арендует жилье, риелторы не советуют торопиться с переездом:
Вы сейчас просматриваете новость "Квартиры дорожают: почем продают жилье в новостройках и на "вторичке" Киева". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"