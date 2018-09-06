Квартиры дорожают: почем продают жилье в новостройках и на "вторичке" Киева

На рынке недвижимости Украины уже началось "осеннее обострение" – например, цены на аренду выросли на 12-20%. Но повышается не только стоимость съемного жилья – дорожает и покупка.

Так, средняя стоимость квартир в новостройках Киева в августе-2018 составила 24 553 грн/кв. По сравнению с июлем, цена увеличилась на 3,4%. Об этом сообщили эксперты портала "Столичная недвижимость".

За год средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройках увеличилась уже на 5,9%. С января 2018 – на 2,4%.

Уменьшение средних цен в августе наблюдалось в Оболонском районе – на 5%. В других районах увеличение составило от 0,2% в Деснянском до 9,5% в Голосеевском.

В августе наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском – 17%, Шевченковском – 16%, Соломенском – 13%, Печерском – 12%, Дарницком – 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском – 8%, Святошинском – 7%, Подольском – 6%, Деснянском и Оболонском – по 5%.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, август 2018 г.

Район Кол-во ЖК Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 216 2 358 72 1 825 115 24 553 3,4 Голосеевский 37 348 75 2 149 877 27 413 9,5 Дарницкий 23 423 65 1 255 770 19 071 4,4 Деснянский 11 131 56 1 009 003 18 124 0,2 Днепровский 17 185 77 1 652 374 21 349 0,5 Оболонский 10 160 72 1 666 296 22 697 -5,0 Печерский 26 120 90 4 322 565 47 766 1,0 Подольский 13 151 79 1 965 208 25 127 2,3 Святошинский 15 182 69 1 419 359 20 362 4,1 Соломенский 29 254 68 1 517 106 22 000 1,0 Шевченковский 35 404 73 2 129 382 28 501 4,4

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно июля составило:

эконом-класс – рост на 3% до 18613 грн/кв.м;

комфорт-класс – рост на 2,2% до 23067 грн/кв.м;

бизнес-класс – рост на 6,4% до 35119 грн/кв.м;

премиум-класс – рост на 0,7% до 52353 грн/кв.м.

При этом в структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 37% и эконом-класса – 26%. Доля новостроек бизнес-класса – 24%, премиум-класса – 13% от общего количества.

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Цена на вторичном рынке жилья тоже растут. В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1240 долл./кв. м. Это на 0,1% меньше, чем в июле, но из-за девальвации гривни средняя стоимость в нацвалюте увеличилась на 4,7%, до 34 710 грн/кв.м.

С августа 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,8%, в гривнях -увеличилась на 8%.

А вот количество представленных к продаже "старых" квартир в августе уменьшилось на 4,1% относительно июля и составило 17 800 объектов. При этом преобладают квартиры, расположенные на правом берегу – 49%. Квартиры, расположенные на левом берегу составляют 31% от общего количества, в центре Киева – 20%.

В общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 34% и 4-х комнатные – 8%.

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