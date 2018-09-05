Украинцы стали активнее покупать квартиры в новостройках: названы причины

На рынке недвижимости Украины уже началось "осеннее обострение" – например, цены на аренду выросли на 12-20%. Для рынка недвижимости вообще характерна сезонность: активные весна и осень, стабильная зима, за вычетом новогодних праздников. Летний период отпусков и дач считается наименее активным сезоном в сфере недвижимости — в это время покупательская активность снижается в разы.

Но нынешним летом столичный рынок первичной недвижимости не пережил традиционного сезонного спада. В сегменте новостроек эконом- и комфорт-класса в Киеве продажи выросли на 16%, если сравнивать с весной. Об этом рассказала заместитель директора по коммерческим вопросам "ИСК Обрий" Олеся Перчак, передает портал Minfin.

"Наблюдалось увеличение количества обращений по поводу приобретения квартир в новостройках по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Количество сделок возросло по сравнению с прошлым летом — в среднем на 23%. Основными причинами стали девальвация гривни и маркетинговые программы стимулирования спроса, предлагаемые девелоперами", – отмечает Перчак.

По ее словам, наибольшим спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры. Более 35% из общего объема проданных квартир приобретены в рассрочку от застройщика.

"С точки зрения покупки, именно лето – время выгодных предложений на рынке первичной недвижимости. Девелоперы вполне логично реагируют на летний спад покупательской активности — они разогревают спрос с помощью выгодных акций, более высоких скидок и разнообразных подарков. В среднем по рынку скидки выросли со стандартных 3-5% до 15-25%. Наиболее значимые дисконты, как правило, предлагались на выделенный пул квартир, или были приурочены к праздникам. Подарки при покупке квартиры покупателям интересны, но в меньшей степени, чем денежные скидки. Тем не менее, девелоперы предлагали и подарки, связанные с комплектацией будущей квартиры – ремонт, кладовку или машиноместо", – пояснила Перчак.

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Она также отметила, что девальвация гривни с 26,09 до 28,05 грн/долл. вызвала всплеск покупательской активности на первичном рынке жилья в сегменте эконом- и комфорт-класса.

"Период курсовых скачков благоприятный для покупателей, откладывающих средства на квартиру в валюте. Поскольку в бюджетных новостройках цена квадратного метра сформирована в гривне и девелоперы оперативно не реагируют повышением цен на падение курса гривни", - подчеркивает эксперт.

В ряде объектов повышение цен произошло во второй половине августа. Однако аналитические данные свидетельствуют, что цены выросли не соразмерно курсу доллара. С учетом девальвации гривни на 7,5%, цена предложения в новостройках эконом- и комфорт-класса за лето выросла в среднем на 3,2%.

Эксперт прогнозирует, что цена на квартиры в бюджетных новостройках еще вырастет на 3-5%.

Как ранее рассказывали специалисты, много лет подряд украинцев призывали инвестировать деньги в недвижимость, называя эту сферу одной из наиболее перспективных, где деньги "работают", а не лежат "мертвым грузом". Сегодня ситуация изменилась. Эксперт объяснил, почему вкладывать деньги в недвижимость уже не актуально.