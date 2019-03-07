Бесплатная аренда: в Кировоградской области мужчина ищет жильцов для дома в селе

Желающих на такое предложение нашлось немало, и вот подписывать договор никто так и не решился

Бесплатная аренда: в Кировоградской области мужчина ищет жильцов для дома в селе 2019-03-07T15:59:00+02:00 Другие регионы Желающих на такое предложение нашлось немало, и вот подписывать договор никто так и не решился

Усадьба Алексея находится в селе Знаменка Вторая. Помимо дома, тут есть хозяйственные помещения, гараж и даже огород с двумя теплицами. Сам дом частично меблирован, а отапливать его можно как дровами, так и газом. Чтобы превратить его в уютное жилище, необходимо приложить немного усилий.

Сельскую усадьбу мужчина приобрел два года назад, но в ней так и не поселился из-за того, что начал работать в Кропивницком. Об отсутствии хозяина узнали грабители, и времени зря не теряли.

"К сожалению, пока никого не было, немного здесь разворовали. Разбили стекла, разворовали инструменты", – рассказывает Алексей Таборовец.

Мужчина решил сдать усадьбу во временное пользование из-за того, что ему жаль хозяйство. Желающих бесплатно арендовать дом появилось немало, но пока никто так и не заселился. По словам Алексея, потенциальных жильцов не устроили условия аренды.

"Быть порядочными, не употреблять алкогольных напитков сверхурочно. С соседями поддерживать нормальные отношения, засадить огород, теплицы для себя. Я не буду забирать ничего", – перечислил журналистам "Сегодня" мужчина условия аренды.

Отказам потенциальных арендаторов удивлены в сельском совете. Говорят, на такие условия быстро найдут порядочных и трудолюбивых людей. Договор аренды Алексей готов подписать в год. Надеется, желающие найдутся к началу огородного сезона.

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