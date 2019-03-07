Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Бесплатная аренда: в Кировоградской области мужчина ищет жильцов для дома в селе

Сегодня, 15:59

Желающих на такое предложение нашлось немало, и вот подписывать договор никто так и не решился

Бесплатная аренда: в Кировоградской области мужчина ищет жильцов для дома в селе Другие регионы Желающих на такое предложение нашлось немало, и вот подписывать договор никто так и не решился

В Кировоградской области мужчина готов отдать свою усадьбу в селе в бесплатное пользование. В самом доме есть все необходимое для жизни, а на огороде можно собрать большой урожай. Желающих на такое предложение нашлось немало, и вот подписывать договор никто так и не решился.

Усадьба Алексея находится в селе Знаменка Вторая. Помимо дома, тут есть хозяйственные помещения, гараж и даже огород с двумя теплицами. Сам дом частично меблирован, а отапливать его можно как дровами, так и газом. Чтобы превратить его в уютное жилище, необходимо приложить немного усилий.

Сельскую усадьбу мужчина приобрел два года назад, но в ней так и не поселился из-за того, что начал работать в Кропивницком. Об отсутствии хозяина узнали грабители, и времени зря не теряли.

"К сожалению, пока никого не было, немного здесь разворовали. Разбили стекла, разворовали инструменты", – рассказывает Алексей Таборовец.

Мужчина решил сдать усадьбу во временное пользование из-за того, что ему жаль хозяйство. Желающих бесплатно арендовать дом появилось немало, но пока никто так и не заселился. По словам Алексея, потенциальных жильцов не устроили условия аренды.

"Быть порядочными, не употреблять алкогольных напитков сверхурочно. С соседями поддерживать нормальные отношения, засадить огород, теплицы для себя. Я не буду забирать ничего", – перечислил журналистам "Сегодня" мужчина условия аренды.

Отказам потенциальных арендаторов удивлены в сельском совете. Говорят, на такие условия быстро найдут порядочных и трудолюбивых людей. Договор аренды Алексей готов подписать в год. Надеется, желающие найдутся к началу огородного сезона.

Ранее мы писали о том, что в Старом Солотвине в Житомирской области загадочный домик на озере годами привлекает тысячи туристов.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, что в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия продают дома за один евро

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег дом, продажа, село, мужчина, кировоградская область

Вы сейчас просматриваете новость " Бесплатная аренда: в Кировоградской области мужчина ищет жильцов для дома в селе". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно позавидовать: бездомным котам построен "умный дом" со всеми удобствами

8 февраля, 07:02

Внутри помещения тепло, есть еда, вода и свет

В Италии по "акции" продают дома за один евро, но есть нюанс

17 января, 12:43

Своеобразную "акцию" придумали местные чиновники

На озере в Киеве поставили домик для лебедей

6 декабря 2018, 10:39

Плавучий домик сделали для озера Тельбин

Домик на озере в Житомирской области с каждым годом привлекает все больше туристов

11 августа 2018, 05:46

Здание 40 лет назад построили местные жители 

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку: вся полиция на ногах

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

"Катю не просто убили, ее пытали ежесекундно": отец Гандзюк

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота