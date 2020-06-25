Украинцы получат дешевую ипотеку: Зеленский раскрыл детали

Один из государственных банков объявил о программе "Доступное жилье"

В Украине с 1 июля 2020 года появится возможность оформить ипотеку под 9,99%, как обещал ранее президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.

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"Украинцы получат ипотеку под 10% годовых, точнее под 9,99%. О такой возможности сегодня заявил ПриватБанк, где 1 июля 2020 начинает действовать госпрограмма "Доступное жилье под 10%", – говорится в сообщении.

Сам Зеленский заявил, что приветствует такие шаги государственного банка.

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"Проценты на приобретение жилья, которые существовали на рынке все время и сейчас предлагаются многими банками, является для многих украинцев неподъемным грузом. Рад, что банки понимают это и делают эффективные шаги, чтобы уменьшить ставку, чтобы каждый украинец мог сам приобрести себе жилье", - сказал Зеленский.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что целью украинского правительства является снижение ставки ипотеки до 5-7%, а не до 10%.

Как известно, сейчас самые демократические ставки по ипотеке составляют около 20%, а минимальный первоначальный взнос – 30%. За 10 лет ипотеки набегает переплата, равная стоимости еще одной квартиры.

При этом ранее Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до исторического рекорда в 6%. Это сигнал для определения процентных ставок по вкладам и займам. Об уменьшении стоимости кредитов банки пока молчат, но вот ставки по депозитам уже снижают. О том, куда в таких условиях вкладывать средства и сколько можно заработать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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