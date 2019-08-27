Новые гостиницы в Украине обяжут сортировать мусор

Новые изменения в Государственные строительные нормы вступают в силу с октября

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Новые изменения в Государственные строительные нормы (ГСН) относительно проектирования гостиниц, вступающие в силу с 1 октября 2019 года, вводят обязательные требования по устройству современных систем раздельной сортировки.

Они касаются проектирования новых гостиниц или реконструкции существующих, сообщает во вторник, 27 августа, пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Эта полезная инициатива будет способствовать уменьшению вредного воздействия на среду и учить культуре обращения с отходами… Мы будем отходить от советских практик сбора мусора и навсегда оставлять в прошлом такие вещи, как мусоропроводы", – заявил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

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Согласно изменениям, содержание пыли в воздухе жилых помещений гостиниц должно быть не более 0,15 мг/кв. м.

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Новости "Сегодня" сообщали. что в Украине разрешат проектировать общественные здания высотой до 150 метров (около 50 этажей). В действующих нормах максимальная высота, по которой можно проектировать жилые дома и общественные здания, составляет 100 метров.

Кроме того, разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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