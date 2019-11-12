Авиакомпания "Мотор Сич" отменила часть рейсов

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Авиакомпания "Мотор Сич" в зимний период будет осуществлять регулярные рейсы только по маршрутам Запорожье – Киев и Запорожье – Минск. Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.

"С целью оптимизации работы авиакомпании, нами принято решение о сосредоточении деятельности в одном базовом аэропорту – "Международном Аэропорту Запорожье". В зимний период 2019/2020 года авиакомпания Мотор Сич будет выполнять регулярные рейсы только по маршрутам Запорожье – Киев и Запорожье – Минск", – говорится в сообщении.

Рейсы из Запорожья в Киев будут выполняться с понедельника по пятницу в 07:20 и 17:50, а из Киева в Запорожье – с понедельника по пятницу в 10:50 и 20:00. По субботам рейсы будут осуществляться из Запорожья в 08:30, а из Киева в 11:30. По воскресеньям вылет из Запорожья – в 17:50, из Киева – в 20:30.

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Рейсы между Запорожьем и Минском будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Запорожья в будние дни – в 06:45. Рейсы из Минска будут вылетать в 15:00. По воскресеньям вылет из Запорожья в 07:45.

Рейсы по маршрутам Киев – Львов и Киев – Одесса будут отменены.

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Напомним, ранее также стало известно, что лоукостер Wizz Air с марта 2020 года откроет шесть маршрутов из Запорожья. Стоимость билетов на всех этих рейсах составляет от 569 грн в одну сторону без багажа.

А о том, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет дополнительных услуг, узнавайте из нашего сюжета:

Также ранее сообщалось, что украинская компания SkyUp с 28 декабря 2019 года по 25 января 2020 года запустит рейсы из Киева в Зальцбург (Австрия). Даты вылета из Киева – 28 декабря, а также 4, 11, 18 и 25 января.

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