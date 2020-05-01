Австрия продлила запрет авиасообщения с Украиной

Из-за коронавируса Вена решила еще три недели не впускать самолеты из Украины

Правительство Австрии, несмотря на начало постепенного ослабления карантина, продлило "коронавирусный" запрет авиасообщения с Украиной и рядом других стран.

Как говорится в указе министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии, действующее ограничение с 17 марта останется в силе до 22 мая.

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Помимо Украины, она также касается России, Китая, Ирана, Италии, Швейцарии, Франции, Испании, Великобритании и Нидерландов. А вот самолетам из Южной Кореи в Австрии разрешили приземляться уже с 1 мая.

Австрийские власти также продлили до 31 мая дополнительные требования к пассажирам, которые прибывают в страну самолетом – 14-дневный домашний карантин до отрицательного теста на коронавирус.

Кроме того, как минимум до 22 мая в стране действует запрет на железнодорожное сообщение с Италией, Швейцарией и Лихтенштейном.

При этом с 1 мая Австрия отменила режим обязательной самоизоляции, однако жителям страны придется до 30 июня соблюдать метровую дистанцию от окружающих и носить маски в общественных местах. Также запрещены массовые мероприятия и одновременные собрания больше 10 людей.

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Также сообщалось, что с середины мая в Австрии планируют возобновить работу музеев и некоторых других культурных учреждений.

Смотрите в видесюжете, какие ограничительные меры отменяют в других европейских странах:

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