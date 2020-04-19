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Европа выходит из карантина: где и как ослабляют меры

19 апреля, 12:53

Станислав Кожемякин

Италия, Испания, Польша и другие страны постепенно отменяют некоторые ограничения для населения

Охваченная коронавирусом Европа, как и Соединенные Штаты, планирует постепенно отменять ограничения, введенные для борьбы с эпидемией, чтобы спасти свою экономику.

В частности, в ближайшие 2 недели в безопасных регионах Италии планируют начать открывать отдельные производства. А с 4 мая в зависимости от рисков в разных регионах начнут возобновлять строительство, торговлю, откроют бары и рестораны, а также разрешат одиночные пробежки и посещение пожилых родственников.

При этом восстановление туризма, открытие заведений культуры и школ ожидается только с сентября.
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А в Испании хотят с 27 апреля разрешить детям выходить на улицу для прогулок в сопровождении взрослых. При этом премьер Педро Санчес выразил надежду на то, что продлит ЧС в стране до 9 мая и заявил, что с 11 мая планируется "осторожное и поэтапное ослабление карантина".

С 20 апреля начнет выходить из карантина и Словения - в стране заработают магазины строительных материалов, велосипедов, автосалоны и химчистки, а также разрешат услуги садоводства, фасадные работы, а при соблюдении социальной дистанции – и занятия на открытом воздухе и спортивных площадках.

Также с этого облегчат карантинные меры и в Польше, жителям которой разрешать выходить из дома на прогулки при условии соблюдении безопасной дистанции и откроют парки, а детям разрешат гулять без сопровождения взрослых. На следующем этапе планируют разрешить строительным магазинам работать по выходным, открыть музей, библиотеки, галереи, отели и хостелы.

Упростят жизнь и в Чехии - с 27 апреля здесь снова разрешат проводить богослужения и религиозные обряды в храмах, правда, с некоторыми ограничениями на количество участников и при соблюдении норм гигиены и дистанции. А с 8 июня уберут все ограничения

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В то же время, в Австрии с середины мая планируют возобновить работу музеев и некоторых других культурных учреждений, но все массовые мероприятия останутся под запретом до 31 августа.

Напомним, что в Украине также действует карантин до 24 апреля, то есть до конца следующей недели. Вероятнее всего, его продлят, так как, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина пока не готова к выходу из него из-за ухудшающейся эпидемической ситуации.

Смотрите видеосюжет о том, как отменяют карантин в других странах:

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