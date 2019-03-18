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Более трехсот Боингов прекратили полеты после двух авиакатастроф

Сегодня, 12:56

Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек

Более трехсот Боингов прекратили полеты после двух авиакатастроф //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg Транспорт Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек

Более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли в течение последних пяти месяцев.

Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек. 

Причины обоих аварий все еще расследуются. Один из главных вопросов, который на сегодня остается без ответа – была ли  причина крушения в программном обеспечении самолетов. 

17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступило в силу 17 марта.

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Тег Эфиопия, авиакатастрофа, Боинг

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УНН

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