Авиакатастрофа в Эфиопии: Boeing перед падением аномально быстро набирал скорость

Диспетчеры пришли к выводу еще до сообщения капитана, что у него была чрезвычайная ситуация

Авиакатастрофа в Эфиопии: Boeing перед падением аномально быстро набирал скорость //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg 2019-03-15T12:07:00+02:00 Другие страны Диспетчеры пришли к выводу еще до сообщения капитана, что у него была чрезвычайная ситуация

Капитан разбившегося самолета Ethiopian Airlines столкнулся с чрезвычайной ситуацией почти сразу после взлета из Аддис-Абебы. Он паническим голосом попросил разрешения вернуться через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с переговорами капитана с диспетчером.

Диспетчеры также сообщили, что Boeing 737 Max 8 несколько раз резко менял высоту.

Все контакты между авиадиспетчерами и самолетом были прерваны через пять минут после взлета.

Как сообщает источник, диспетчеры пришли к выводу еще до сообщения капитана, что у него была чрезвычайная ситуация.

Ранее сообщалось, что изучение обломков самолета Boeing 737 Max 8 ("Боинг-737 макс-8"), разбившегося в Эфиопии 10 марта, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, как и катастрофа в октябре прошлого года аналогичного лайнера компании Lion Air в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

В результате катастрофы Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Индонезийский самолет рухнул в воды Яванского моря 29 октября 2018 года, унеся жизни 189 человек.

Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии.

Напомним, что ранее в Росавиации сообщили о запрете на эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9 - в России.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Авиакатастрофа в Эфиопии: Boeing перед падением аномально быстро набирал скорость". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.