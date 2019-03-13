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Трамп приказал "посадить" все Boeing 737 Max в США

Сегодня, 22:40

По его словам, все авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом

Фото: AFP
Трамп приказал "посадить" все Boeing 737 Max в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg США По его словам, все авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом

Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, все авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом.

Трамп издал приказ на посадку всех самолетов Boeing 737 Max в воскресенье.

На фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.

В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.

Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасностирешило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

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Тег США, Эфиопия, крушение, запрет, полеты, Трамп, Boeing, авиакатастрофа, Boeing-737

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