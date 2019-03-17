Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Французские эксперты завершили работу с "черными ящикам" разбившегося в Эфиопии Boeing

Сегодня, 20:20

Данные с самописца передали следственной группе, занимающейся расследованием

Фото: Getty Images
Французские эксперты завершили работу с "черными ящикам" разбившегося в Эфиопии Boeing //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/976/17b/5c897617b240f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/976/17b/5c897617b240f.jpg Другие страны Данные с самописца передали следственной группе, занимающейся расследованием

Французские специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося ранее в марте, сообщили в воскресенье вечером в Бюро расследовании авиакатастроф (BEA).

Экспертам BEA удалось получить как данные приборов о самом полете, так и записи переговоров членов экипажа. Всю эту информацию передали эфиопской стороне, отмечает Бюро в своем Twitter.

Читайте также

В министерстве транспорта Эфиопии уже заявили, что, судя по полученным данным, есть сходства между этой авиакатастрофой и произошедшим осенью прошлого год крушением в Индонезии самолёта аналогичной модели авиакомпании Lion Air.

Эти две авиакатастрофы, как отмечают СМИ, вызвали серьезные вопросы по поводу безопасности самолетов данного типа. Сейчас их полеты во многих странах мира приостановлены.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Эфиопия, крушение, Boeing, авиакатастрофа, Боинг, черные ящики, Boeing-737

Вы сейчас просматриваете новость " Французские эксперты завершили работу с "черными ящикам" разбившегося в Эфиопии Boeing". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Компания Boeing представила самый длинный самолет в мире

Сегодня, 19:59

Состоялась презентация нового лайнера Boeing-777X

Проблемы с управлением: о чем сказал пилот Boeing перед крушением в Эфиопии

Сегодня, 09:37

Сразу после взлета самолет набрал скорость до 643,6 километров в час, а через несколько минут исчез с радаров

Boeing не будет останавливать серийное производство самолетов 737 MAX

Вчера, 21:34

737 MAX – это самый популярный реактивный самолет компании

В США – коррупционный скандал, а в России отключают интернет: ТОП-5 новостей мира

Вчера, 16:00

В Новой Зеландии в результате террористической атаки на мечеть погибло полсотни мирных жителей

Boeing планирует разработать новое программное обеспечение для 737 Max

Вчера, 06:20

Boeing 737 Max является самым продаваемым самолетом компании

Авиакатастрофа в Эфиопии: расшифровка "черных ящиков" Boeing 737 Max 8 продлится несколько дней

15 марта, 23:24

Эксперты работают днем и ночью, чтобы понять причину крушения Boeing

В России умерла певица Началова: названа причина

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Что о родителях говорит имя их ребенка?

Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv

Медики раскрыли, кто больше подвержен болезни Альцгеймера

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной фигурой в купальнике