Французские эксперты завершили работу с "черными ящикам" разбившегося в Эфиопии Boeing

Данные с самописца передали следственной группе, занимающейся расследованием

Фото: Getty Images

Французские эксперты завершили работу с "черными ящикам" разбившегося в Эфиопии Boeing //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/976/17b/5c897617b240f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/976/17b/5c897617b240f.jpg 2019-03-17T20:20:00+02:00 Другие страны Данные с самописца передали следственной группе, занимающейся расследованием

Французские специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося ранее в марте, сообщили в воскресенье вечером в Бюро расследовании авиакатастроф (BEA).

Экспертам BEA удалось получить как данные приборов о самом полете, так и записи переговоров членов экипажа. Всю эту информацию передали эфиопской стороне, отмечает Бюро в своем Twitter.

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В министерстве транспорта Эфиопии уже заявили, что, судя по полученным данным, есть сходства между этой авиакатастрофой и произошедшим осенью прошлого год крушением в Индонезии самолёта аналогичной модели авиакомпании Lion Air.

Эти две авиакатастрофы, как отмечают СМИ, вызвали серьезные вопросы по поводу безопасности самолетов данного типа. Сейчас их полеты во многих странах мира приостановлены.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

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