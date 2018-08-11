Чем грозит Украине запрет поездов и автобусов в Россию

Власти снова заговорили о полном закрытии транспортного сообщения Украины с Россией. Чиновники грозятся запретить не только пассажирские поезда до страны-агрессора, но еще и автобусы.

Отказаться от сообщения между Украиной и Россией хотели еще в прошлом году. Но тогда дальше декларативных заявлений дело не пошло. Сейчас в правительстве озвучивают более конкретные предложения.

"Мы рассматриваем вариант закрытия ж/д сообщения с Москвой", — заявил в понедельник министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Позднее он уточнил, что инициатива пока не коснется грузовых перевозок, а предложения ведомства уже ждут рассмотрения в Кабмине. Идею Омеляна поддержал и первый зампредставителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

"Прекращение ж/д сообщения с оккупантом — правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения", — написал он в своем Facebook. В Мининфраструктуры идею пока не прокомментировали.

Эксперты сомневаются в целесообразности таких инициатив. Политолог Руслан Бортник считает, что вероятность перекрытия пассажирского сообщения между странами высока, и связывает это с приближающимися выборами, однако отмечает, что это пагубно отразится на экономике.

"Запрет только поездов будет выгодным для автобусных и автоперевозчиков. А если запретят и то и другое, то в плюсе будет Беларусь — она получит часть нашего транзита, — считает Бортник и добавляет: — Часть заробитчан останутся в России и перестанут присылать сюда деньги.

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"Укрзализныця" потеряет от 1,5 до 2,5 млрд грн в год. Россия же в качестве контрсанкций может ввести ограничения на наши товарные перевозки — это убытки в десятки миллиардов гривен". Кроме того, по словам Бортника, международные партнеры не поймут, зачем мы провоцируем конфликт.

Транспортные эксперты, в свою очередь, уверены, что запрет никак не уменьшит пассажирооборот.

"Между странами большое количество культурных и семейных связей, многие ездят туда на заработки", — пояснил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк и отметил, что изменится логистика. "Люди пересядут на автобусы в приграничных регионах, другие будут летать из Киева в Москву с пересадкой в Минске", — рассказал специалист.

Спрос на автобусные поездки вызовет и рост цен на них — не всегда оправданный.

"Автобусные перевозки гораздо менее контролируемые и зачастую в тени, обеспечить там контроль и соблюдение стандартов, в том числе норм безопасности, очень проблематично", — говорит Вовк.

А в соцсетях юзеры говорят, что пересядут на попутки и все равно будут ездить в РФ.

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В Россию ездит каждый десятый

В то же время наш народ посещает Россию достаточно часто. По данным Госслужбы статистики, в прошлом году туда съездили более 4 млн украинцев. Это 16,5% от общего числа путешествующих за границу. Чаще наши соотечественники посещали только Польшу (10 млн человек). Из посетивших Россию в 2017 году нашими поездами воспользовались 774,3 тысячи человек, в обратном же направлении границу пересекли 807 тысяч. Еще 147,1 тысячи украинцев путешествовали на молдавских поездах, а 93 тысячи на них и возвращались. Всего между Украиной и Россией курсирует 18 украинских поездов и четыре молдавских. Средняя цена плацкартного билета из Киева в Москву составляет около 1840 грн, купе — 3205 грн. А вот вояж из Львова в Москву обойдется в среднем в 2190—3770 грн.

А вот оценить, сколько украинцев наносят визиты соседям на автобусах, гораздо сложнее.