Запорожской области на ремонт дорог выделят 233 миллиона гривен
Деньги на ремонт дорог пойдут также на строительство мостов
В 2019 году из государственного бюджета на ремонт дорог в Запорожской области будет выделено более 200 миллионов гривен. Об этом сообщили пресс-службе областной государственной администрации.
Всего из бюджета будет выделено 233 800 тысяч гривен и в эту сумму входят средства на строительство мостов через реку Днепр.
Также в эту сумму входит капитальный ремонт дороги М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (мостовой переход через реку Сухая Балка) и средний ремонт дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь.
Как сообщалось ранее, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.
Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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