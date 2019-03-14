Запорожской области на ремонт дорог выделят 233 миллиона гривен

Деньги на ремонт дорог пойдут также на строительство мостов

На ремонт дорог в Запорожской области выделено 233 миллиона гривен. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

Запорожской области на ремонт дорог выделят 233 миллиона гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/945/d98/5c8945d988700.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/945/d98/5c8945d988700.jpg 2019-03-14T03:07:00+02:00 Запорожье Деньги на ремонт дорог пойдут также на строительство мостов

В 2019 году из государственного бюджета на ремонт дорог в Запорожской области будет выделено более 200 миллионов гривен. Об этом сообщили пресс-службе областной государственной администрации.

Всего из бюджета будет выделено 233 800 тысяч гривен и в эту сумму входят средства на строительство мостов через реку Днепр.

Также в эту сумму входит капитальный ремонт дороги М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (мостовой переход через реку Сухая Балка) и средний ремонт дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь.

Как сообщалось ранее, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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