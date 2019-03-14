Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Запорожской области на ремонт дорог выделят 233 миллиона гривен

Сегодня, 03:07

Деньги на ремонт дорог пойдут также на строительство мостов

На ремонт дорог в Запорожской области выделено 233 миллиона гривен
На ремонт дорог в Запорожской области выделено 233 миллиона гривен. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА
Запорожской области на ремонт дорог выделят 233 миллиона гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/945/d98/5c8945d988700.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/945/d98/5c8945d988700.jpg Запорожье Деньги на ремонт дорог пойдут также на строительство мостов

В 2019 году из государственного бюджета на ремонт дорог в Запорожской области будет выделено более 200 миллионов гривен. Об этом сообщили пресс-службе областной государственной администрации.

Всего из бюджета будет выделено 233 800 тысяч гривен и в эту сумму входят средства на строительство мостов через реку Днепр.

Также в эту сумму входит капитальный ремонт дороги М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (мостовой переход через реку Сухая Балка) и средний ремонт дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь.

Как сообщалось ранее, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег строительство, ремонт, мосты, ремонт дорог, Запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " Запорожской области на ремонт дорог выделят 233 миллиона гривен". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье предложили установить камеры наблюдения на мостах через Днепр

Вчера, 15:46

Петиция с предложением установить камеры появилось на сайте электронных петиций

Метро на Виноградарь: Кабмин выдаст Киеву еще 200 млн гривен

Вчера, 13:11

Также 200 млн гривен выделят на строительство Подольско-Воскресенского моста

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Генерал рассказал о "подвигах" "ополченочки" на Донбассе

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию