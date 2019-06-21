Эхо катастроф и техно-революция: о чем говорят новинки авиасалона в Ле-Бурже

В событии участвуют 48 стран, а 142 летательных аппарата демонстрируются в воздухе и на земле

Фото: AFP

До 23 июня в пригороде Парижа проходит 53-й Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже – 2019". Это авиашоу является одним из двух самых популярных и авторитетных в мире (вместе с британским "Фарнборо"). Проходит оно раз в два года на территории уже недействующего одноименного аэропорта.

Впервые выставка самолетов в Париже состоялась в 1908 году в рамках автосалона. Но уже в 1909 году прошла специализированная выставка летательных аппаратов. В ней приняли участие 380 компаний, которые продемонстрировали достижения в сфере конструирования аэростатов, самолетов и двигателей.

В 2019 году событие привлекло 48 стран-участниц, около 2,5 тыс. компаний, 142 летательных аппарата демонстрируются в воздухе и на земле. Организаторы ожидают, что авиасалон, который открылся 17-го и завершится 23 июня, посетят 322 тыс. человек.

Проблема безопасности авиаперевозок стала одной из главных на авиасалоне 2019 года. Большое внимание уделено и вопросам экологии, в частности, оснащению маршевыми электродвигателями не только дронов, но и больших летательных аппаратов.

На настроения участников и посетителей также влияют глобальный экономический спад и торговые войны между США и другими странами.

Проблемы Boeing и вопросы безопасности

Проблема безопасности обострилась после двух катастроф самолетов Boeing 737 MAX, которые вскрыли наличие серьезных недостатков не только у самой компании-производителя самолетов, но и в работе государственных отраслевых регуляторов. В результате самый продаваемый самолет последних авиасалонов "Ле-Бурже" и "Фанборо" 737 MAX пока стоит на земле, а Boeing борется не за новые заказы, а за свою репутацию.

"Мы вернемся в небо, когда это будет безопасно, это для нас – самое главное", – заверил глава Boeing Деннис Меленберг.

Компания даже может пойти на смену названия модели, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято: слишком много сил было вложено в то, чтобы сделать слова MAX и Dreamliner узнаваемыми в названии самолетов. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта IATA Александр де Жюньяк заявил, что Boeing 737 MAX могут простоять еще 10-12 недель, прежде чем национальные регуляторы разрешат их полеты.

К участию в Ле-Бурже Boeing заявил всего девять летательных аппаратов против двух десятков лайнеров своего главного конкурента Airbus. Оба авистроительных гиганта привезли и свои экспериментальные пассажирские дроны.

Уже в ходе салона стало известно, что международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) все же намерен купить 200 Boeing 737 MAX. По словам исполнительного директора IAG Уилли Уолша, холдинг полностью доверяет Boeing и ожидает, что эти самолеты в ближайшие месяцы вернутся в эксплуатацию. Стоимость сделки около 24 млрд долларов. Лайнеры планируется поставить между 2023 и 2027 годами. Холдинг IAG владеет авиакомпаниями British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling и LEVEL. Суммарно они перевозят около 113 млн пассажиров в год.

Яркие новинки "Ле-Бурже"

Если на автомобильных выставках производители стараются показать свои новинки, то на авиасалонах новые самолеты появляются очень редко. Такое различие объясняется спецификой отраслей. В сравнении с самолетами и вертолетами автомобили являются массовым и дешевым товаром. Серьезных автопроизводителей в мире десятки, а самолетостроителей – единицы. Новым автомобилем часто называют модель с обновленными бамперами и фарами, в авиации же такое невозможно.

Период разработки, испытаний и подготовки производства нового самолета может занимать до 10 лет и более, а автомобиля – год-два. Как правило, авиапроизводитель не будет даже готовиться к серийному производству модели, если у него не будет предзаказов на определенный объем продаж. Производители же автомобилей с их огромным и разношерстным потенциальным рынком сбыта исповедуют иные маркетинговые стратегии.

Поэтому основная часть "железа" на авиасалонах – это серийные модели и ретросамолеты и вертолеты (вплоть до времен Второй мировой войны и даже ранее). Новинки же обычно представлены в виде эскизов, описаний, натурных или масштабных пластиковых моделей.

Хотя в Ле-Бурже представлены и "живые" новинки.

Например, Airbus показывает свой первый среднемагистральный лайнер A321neo в компоновке full business. В его салоне установлены 76 кресел, каждое из которых может раскладываться до полностью горизонтального положения.

Также Airbus объявил о запуске программы Airbus A321XLR – самолета с наибольшей дальностью полета для узкофюзеляжных моделей. Он будет способен преодолевать расстояния до 8700 км. На сегодняшний день в этом сегменте на мировом рынке есть только Boeing 757, производство которого уже прекращено. Boeing сейчас ведет переговоры с потенциальными заказчиками о возможном запуске программы нового среднемагистрального двухдвигательного самолета NMA, который заменит 757.

Airbus 321 XLR будет способен летать через океаны

A321XLR должен поступить в эксплуатацию в 2023 году. Первый заказ на него поступил на авиасалоне – американский лизингодатель Air Lease подписал соглашение о намерении приобрести 27 таких самолетов. XLR будет максимально унифицирован с самолетами семейства A320neo. Главные отличия: новый топливный бак, расположенный в задней части самолета, и шасси, рассчитанное на максимальный взлетный вес в 101 т. Высокая степень унификации даст возможность в случае необходимости без каких либо технических изменений преобразовать А321XLR в обычный А321 – достаточно просто пересертифицировать его на меньший взлетный вес и заправлять меньшим количеством топлива. Это позволит авиакомпании сэкономить на аэропортовых сборах при перевозках на среднюю дальность.

Новый самолет даст возможность авиакомпаниям открывать рейсы по более длинным и мало загруженным направлениям. Например, A321XLR сможет летать между Индией и Европой, Китаем и Австралией, континентальной Европой и Америкой.

Вместимость A321XLR в одноклассной компоновке с нормальным шагом кресел составляет 202 пассажиров. Компания будет предлагать и одноклассную компоновку с пятью креслами в ряд вместо шести. В этом случае вместимость сократится до 168 чел., при этом можно будет поставить более широкие кресла и сделать более широкий проход. А дальность полета может возрасти до 9500-10000 км.

Boeing из новинок привез только самолет-заправщик КС-46А. Он разработан на базе дальнемагистрального лайнера Boeing 767 и только в этом году начал поставляться министерству обороны США.

Воздушный танкер Boeing KC-46A уже поставляется ВВС США

Самолеты на электротяге – не очень далекое будущее

Авиация начинает внимательно присматриваться к электромоторам в качестве альтернативы силовым установкам, работающим на продуктах перегонки нефти.

Так, Boeing показала прототип летательного аппарата с электродвигателями и возможностью вертикального взлета и посадки (eVTOL), получивший название Passenger Air Vehicle (PAV).

Boeing Passenger Air Vehicle (PAV) – прототип летательного аппарата с электродвигателями и возможностью вертикального взлета и посадки

Израильская же компания Eviation Aircraft подписала прямо в Ле Бурже с американской авиакомпанией Cape Air контракт на поставку 10-ти девятиместных электросамолетов Alice. Это первый в истории контракт на поставку пассажирских электросамолетов. Испытательные полеты этой модели могут состояться не ранее 2020 года.

Таким будет пассажирский электросамолет Alice компании Eviation Aircraft

Самолет полностью выполнен из композитных материалов и может летать без пилота. Двигатели на нем установлены американские, авионика – французская. Стоимость одного самолета составляет 4 млн долларов. Дальность полета на одной зарядке батарей – 1000 км.

Более отдаленное будущее связано с демонстрацией на салоне полноразмерной модели истребителя пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), который разрабатывается в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System). Разработку ведут Германия, Испания и Франция, головными подрядчиками определены французская компания Dassault Aviation и европейский концерн Airbus. Ожидается, что NGF войдет в строй в 2040-х годах.

"Мы намерены создать европейский самолет для европейских государств и быть независимыми от американских технологий", – заявил в ходе презентации NGF глава Dassault Aviation Эрик Трапье.

Полноразмерная модель европейского истребителя пятого поколения Next Generation Fighter (NGF)

NGF станет основой сетецентрической боевой системы, в состав которой также войдут ударные беспилотники и малозаметные боеприпасы. Интересная деталь – предполагается, что NGF будет нести на борту небольшие ракеты, предназначенные для перехвата зенитных ракет, атакующих сам истребитель.

В Ле-Бурже также впервые был представлен (в виде полноразмерного макета) турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X). В ходе презентации представители разработчика – компании Turkish Aerospace Industries (TAI) – сообщили, что "в настоящее время завершается определение предполагаемых летно-технических характеристик нового истребителя. Одновременно начат поиск поставщиков различных подсистем для TF-X."

Эскиз турецкого истребителя пятого поколения TF-X

Но если проект NGF может реализоваться в виде, близком к задуманному, т.к. им заняты мощные в авиационном отношении силы, то его турецкий аналог, почти наверняка, останется на бумаге.

Украинское участие

В этом году участие нашей страны ограничилось небольшим стендом-шале "Укроборонпрома", на котором в виде макетов была представлена в основном продукция ГП "Антонов". На салоне было объявлено, что МВД закупит 13 новых военно-транспортных самолетов Ан-178. Возможно, этот факт привлечет больше внимания иностранных заказчиков к этому самолету.

Ан-178 – многоцелевой транспортный самолет с максимальной грузоподъемностью 18 тонн. Фото: Василий Коба

А вот в 2017 году Украина участвовала в летной программе с новым на то время Ан-132. Разработкой этого самолета компания занимается в партнерстве с KACST и TAQNIA Aeronautics из Саудовской Аравии. Ан-132 отличается от предшественника Ан-32 летно-техническими характеристиками: грузоподъемность увеличена на 23%, дальность полета в 1,72 раза выше при перевозке 6 тонн груза, более высокая топливная экономичность.

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