Во Франции открылся авиасалон "Ле Бурже", а МВД Украины купит украинские самолеты

На 53-й авиасалон собрались лучшие представители авиапрома со всего мира

Во Франции ведущие представители авиационной промышленности со всего мира собрались на 53-ю выставку в Ле Бурже.

Участники надеются, что в этом году количество контрактов на покупку авиатехники вырастет почти на треть, и первые из них подписали уже в день открытия. О намерениях купить новые самолеты заявил и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

На открытие авиасалона президент Франции Эммануэль Макрон прибыл не кортежем, а самолетом – новейшим А-330.

Французский президент на французских крыльях – стало уже традиционным: в прошлом году Макрон прибыл на военном транспортнике А-400. Первые демонстрационные полеты также были французскими – истребитель "Рафаль", боевые вертолеты и пассажирские лайнеры Эйрбас – все это способствует подписанию Францией новых контрактов.

В этом году в авиасалоне принимают участие почти полсотни стран мира. Полторы сотни самолетов можно не только увидеть, но и потрогать своими руками, или даже посидеть в кабине пилота. Большинство из них еще и покажут себя в небе.

Украина в этом году самолетов не выставляла, но это не помешало украинским авиаторам договориться о выгодных контрактах. Уже в первый день стало известно – осенью МВД и Антонов подпишут контракт на поставку 13 новых транспортников АН-178.

"Эти машины, которые будут эксплуатироваться у нас в Украине, внутренняя закупка – очень хороший сигнал для всех тех клиентов, которые массово идут в Антонов", – заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, Ан-178 будет собран исключительно из украинских и европейских деталей. В Антонове уверяют, что первый самолет будет готов уже через два с половиной-три года.

"Реальная работа над самолетом уже началась, имеется в виду – в металле. Я уже могу пригласить всех желающих на Антонов, чтобы посмотреть на несколько комплектов крыльев, которые пойдут на эти машины", – заявил Александр Донец, президент ГП "Антонов".

От этого заказа выиграют все, уверяет глава МВД – ГСЧС и Нацгвардия получат современный транспортник, а Антонов – реальную перспективу еще более выгодных контрактов.

В Украине уже зарекомендовали себя первые три французских вертолета Эйрбас: в этом году ГСЧС и Нацгвардия получат еще три геликоптера Н-225, а авиационная академия в Кременчуге – два современных Н-125.

В целом, Эйрбас поставит украинским силовикам более полусотни вертолетов разного типа, которые войдут в единую систему авиационной безопасности и гражданской защиты.

"Это сотрудничество не только по поставкам вертолетов, но и по предоставлению услуг по обучению личного состава, как для полетов, так и по обслуживанию. А также по развитию центров по обслуживанию вертолетов", – заявил Бруно Ивен, исполнительный директор Airbus Helicopters.

Часть вертолетов будет самыми современными. Из десяти Н-145 – восемь будут иметь не четыре, а пять лопастей.

"Что это позволяет? Это увеличивает экономичность, операционную способность, уменьшает вибрации и добавляет стабильности. И главное, что для нас это будет сделано абсолютно бесплатно", – заявил Сергей Гончаров, заместитель главы МВД Украины.

Такая модернизация за счет Эйрбас позволит нашему МВД сберечь восемь миллионов гривен. В эксплуатации эти вертолеты сэкономят еще ощутимее.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинские спасатели и гвардейцы тренируются летать на французских вертолетах.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, получая первые вертолеты Airbus H225 Super Puma для ГСЧС и Нацгвардии, что система гражданской авиабезопасности Украины будет на уровне Германии и Франции.

Также сообщалось, что в перспективе в Украине будут работать 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus Helicopters. В МВД пояснили, что на Airbus Helicopters будет выполнен заказ нашего государства на производство и поставку 55 вертолетов различных классов для ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины.

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