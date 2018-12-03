Европейская авиакомпания отменила рейсы в Украину из-за военного положения

Пока что полеты временно приостановлены, но не факт, что их решат возобновить

Болгарский авиаперевозчик Bulgaria Air приостановил авиасообщение между Софией и Одессой до 16 декабря из-за введения военного положения в Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Учитывая объявление военного положения в Украине и рекомендации Министерства иностранных дел [Болгарии], для безопасности пассажиров национальный перевозчик Bulgaria Air приостановил рейсы между Софией и Одессой в 16 декабря 2018 включительно", – сообщила авиакомпания.

Впрочем, будут ли восстановлены рейсы после 16 декабря, пока не известно. Это решение компания собирается принять "в зависимости от нормализации ситуации в Украине".

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Для получения дополнительной информации и помощи в случае наличия уже приобретенных авиабилетов пассажирам советуют обращаться в центр обслуживания авиакомпании.

Напомним, военное положение в Украине продлится до 26 декабря, его объявили из-за агрессии России против украинских кораблей в Азовском регионе. Военное положение вводится в 10 областях – в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах азовско-керченской акватории.

В связи с военным положением государственная погранслужба запретила въезд в Украину мужчинам, которые являются гражданами России, в возрасте от 16 до 60 лет из-за военного положения. Также Украина ввела запрет на въезд иностранцев в Крым. Также ужесточились правила проезда иностранцев на временно-оккупированные территории Донбасса - в пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля.