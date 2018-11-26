Военное положение и гражданская авиация: эксперт рассказал о последствиях

Военное положение, которое СНБО рекомендовал ввести в Украине, не повлияет на работу гражданской авиации. Об этом заявил экс-глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.

"Для гражданской авиации Украины после введения военного положения принципиально ничего не изменится – у нас уже давно закрыто авиасообщение с Россией. Единственный вопрос, который может возникнуть – увеличение стоимости авиационных страховок", – отметил Антонюк.

По его словам, вопрос возможного перерасчета страховок для авиаотрасли зависит, в первую очередь, от того, какое решение примет на внеочередном заседании Верховная Рада, от официальной позиции государства, а также от позиции самих страховых компаний.

"Обычно доля страховки в цене билета, если это не рейсы в страны с повышенной активностью военных действий вроде Сомали или Ирака, очень небольшая", – подчеркнул Антонюк, отметив, что повышение размера авиастраховок не должно сильно повлиять на ценовую политику рейсов в/из Украины.

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Впрочем, по мнению Антонюка, введение военного положения в Украине может привести к падению туристического потока, в первую очередь из европейских стран.

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Как известно, в ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней.

Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента 26 ноября на 16:00. По словам депутатов, Рада может ввести военное положение лишь на отдельных территориях и всего на 30 дней

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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