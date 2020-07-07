Европейский автобусный лоукостер открывает маршруты в Украине: список

Немецкий автобусный оператор FlixBus, который ранее запустил рейсы из Украины за границу, открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами. Пассажиры могут забронировать билеты на сайте перевозчика, в мобильном приложении и офлайн-кассах продажи билетов.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", с 8 июля запускаются такие направления:

Киев – Одесса – Затока;

Киев – Житомир – Ровно – Львов;

Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Ужгород.

Автобусы Киев – Одесса – Затока будут отправляться три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу и 7:50 в Затоку. В обратном направлении автобусы будут отправляться в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 из Затоки, в 20:50 – остановка в Одессе, в 4:10 – прибытие в Киев.

Линия Киев – Львов будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Назад автобус выезжает в 10:00 из Львова и прибывает в 17:00 в Киев. Остановки также будут в Житомире и Ровно.

Автобус Киев – Ужгород будет ходить на линии Киев – Вена, которая работает два раза в неделю: в среду и субботу автобус отправляется из Киева в 7:50 и прибывает в Ужгород в 21:25 с остановками в Житомире, Новограде-Волынском, Ровно и Львове. Назад автобус выезжает в понедельник и пятницу в 4:00 из Ужгорода и прибывает в 15:55 в Киев.

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Отмечается, что линии запущены в партнерстве с Euroclub. Автобусы сохранили брендирование Euroclub, но имеют наклейки "In copperation with FlixBus", по которым их можно будет идентифицировать на автобусных остановках.

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"В Украине мы начинаем из популярных направлений: Киев – Львов, Киев-Ужгород и Киев – Затока через Одессу. На внутренних линиях придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, что и на международных", - заявил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

FlixBus, развивающий автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажей, маркетингом и управлением графиками.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на фоне возобновления транспортного сообщения со странами ЕС с 17 июня возобновлен пропуск пассажирских автобусов через государственную границу Украины.

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Европейский оператор международных автобусных перевозок Ecolines с 18 июня возобновил автобусные рейсы из Киева в Варшаву и Щецин (Польша). Компания постепенно восстановит рейсы и по другим международным маршрутам.

Напомним, Украина постепенно смягчает карантинный режим. Так, с 1 июня пущены поезда, 5 июня возобновили внутреннее авиасообщение, а 15 июня заработали все пропускные пункты в международных аэропортах. Однако ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается тревожной, поэтому карантин может быть снова ужесточен. Похожая тенденция наблюдается во многих странах.

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