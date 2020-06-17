Из Украины пустят автобусы в два польских города

В Украине, где собираются развивать туризм, европейский оператор международных автобусных перевозок Ecolines с 18 июня возобновляет автобусные рейсы из Киева в Варшаву и Щецин (Польша).

Компания постепенно будет восстановит рейсы и по другим международным маршрутам.

При этом во время перевозки будут предприняты дополнительные меры безопасности. А именно, в салон автобуса пассажиров будут допускать только в защитных масках.

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Ecolines – европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок; торговая марка, под которой работают несколько национальных перевозчиков, которые придерживаются единых правил. Ее маршруты охватывают более 20 европейских стран. На украинский рынок Ecolines вышла в 2017 году, став владельцем части бизнеса украинского перевозчика Автолюкс.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Европейская комиссия запустила веб-платформу Re-open EU для поддержки безопасного восстановления путешествий и туризма по Европе. Сайт будет предоставлять информацию в режиме реального времени о границах и доступных транспортных и туристических услугах в странах Европы.

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Также мы писали, что в Украине восстановлена работа всех авиационных пунктов пропускас 15 июня.

Сайт "Сегодня" писал о том, что после того, как правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, международный аэропорт "Борисполь" обнародовал правила аэропорта и правила пересечения границы.

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Напомним, железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. Первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра.

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