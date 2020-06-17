Кабмин придумал, как защитить украинские дороги в жару

На такой шаг правительство пошло с целью недопущения разрушения дорожного покрытия

17 июня на заседании правительства было принято решение об ограничении движения транспорта массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более +28 °C на дорогах в населенных пунктах с 08:00 до 20:00. Постановление принято с целью недопущения разрушения автомобильных дорог в периоды повышенной температуры воздуха.

Как сообщает ЕспресоTV, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, распоряжением поручается Государственному агентству автомобильных дорог, Нацполиции, местным органам исполнительной власти в пределах компетенции принять меры, чтобы ограничить движение указанных транспортных средств.

Накануне президент Владимир Зеленский провел совещание о срочных мерах по противодействию нарушениям габаритно-грузовых ограничений на украинских дорогах, которые приводят к разрушению трасс, в том числе и тех, которые прокладываются в рамках программы "Большая стройка".

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Кроме того, в Украине, где хотят взимать плату за проезд грузовиков, в 2020 году на дорожное строительство потратят более 100 млрд грн, что является беспрецедентно большой суммой. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

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