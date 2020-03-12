Коронавирус в Украине: как курсируют поезда

Несмотря на решение Кабмина об ограничительных мерах из-за коронавируса, "Укрзализныця" работает в штатном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба компании в среду вечером.
"Отправление пассажирских поездов осуществляется в соответствии с технологическим процессом и согласно расписанию движения поездов", - говорится в сообщении.
Кроме того, с целью недопущения занесения и распространения в Украине коронавируса COVID-19 "Укрзализныця" реализует оперативный план мероприятий. В частности:
- проводится влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов;
- ежечасно проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров;
- обеспечено надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения в случае необходимости карантинных мероприятий;
- на вокзалах оборудуются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции; которые оборудуются необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами;
- все поезда укомплектованы необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи.
Между тем, в связи с распространением коронавируса в мире в Министерстве инфраструктуры Украины рассказали, куда обращаться гражданам в случае отмены авиационных рейсов в рамках ограничительных мер .
Также стало известно, что власти пока не собирается вводить ограничения на передвижения внутри страны, но такая мера не исключена в будущем.
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