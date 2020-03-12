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Коронавирус в Украине: как курсируют поезда

12 марта, 04:40

Елена Вус

Укрзализныця реализует оперативный план мероприятий

Несмотря на решение Кабмина об ограничительных мерах из-за коронавируса, "Укрзализныця" работает в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба компании в среду вечером.

"Отправление пассажирских поездов осуществляется в соответствии с технологическим процессом и согласно расписанию движения поездов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, с целью недопущения занесения и распространения в Украине коронавируса COVID-19 "Укрзализныця" реализует оперативный план мероприятий. В частности:

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  • проводится влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов;
  • ежечасно проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров;
  • обеспечено надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения в случае необходимости карантинных мероприятий;
  • на вокзалах оборудуются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции; которые оборудуются необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами;
  • все поезда укомплектованы необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи.

Между тем, в связи с распространением коронавируса в мире в Министерстве инфраструктуры Украины рассказали, куда обращаться гражданам в случае отмены авиационных рейсов в рамках ограничительных мер .

Также стало известно, что власти пока не собирается вводить ограничения на передвижения внутри страны, но такая мера не исключена в будущем.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Укрзализныця поезда карантин график коронавирус

Источник: Сегодня

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