Коронавирус вынудил лоукостер SkyUp приостановить полеты в Китай

SkyUp открывает рейсы в Зальцбург из Украины / Фото: Pixabay

Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, прекращает летную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Туроператор намерен вернуть своих туристов с китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля.

"С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет", – заявили в авиакомпании.

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Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань, в ближайшие недели могут получить возврат стоимости тура.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрпочта" сделала официальное заявление и объяснила, опасно ли заказывать товары из Китая.

Также мы рассказывали, что в международном аэропорту "Борисполь" накануне, 26 января, начали проверять пассажиров рейсов, прибывающих в Украину из Китая, где произошла вспышка неизвестной пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса.

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