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Коронавирус из Китая: как проверяют пассажиров в аэропорту "Борисполь" (видео)

27 января, 10:34

Температуру тела пассажиров из Китая проверяют инфракрасными термометрами

Фото: международный аэропорт "Борисполь"/Facebook

Фото: международный аэропорт "Борисполь"/Facebook

В международном аэропорту "Борисполь" накануне, 26 января, начали проверять пассажиров рейсов, прибывающих в Украину из Китая, где произошла вспышка неизвестной пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса.

В частности, пассажирам китайских рейсов в столичном аэропорту меряют температуру. В Telegram-канале "Киев Сейчас" опубликовали небольшое видео, как специалист в маске проверяет температуру пассажиров рейса из Саньи с помощью инфракрасного термометра.

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Видео: Киев Сейчас

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Украине создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу. Украинские власти активно общаются со Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая. В Министерстве здравоохранения Украины призвали граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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Китай коронавирус аэропорт Борисполь

Источник: Сегодня

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