Криклий хочет развивать авиатакси: для этого надо отменить НДС

Без налоговой льготы вряд ли такие перевозки будут рентабельными

Министерство инфраструктуры хочет, чтобы в Украине востребованной стала модель авиатакси. Такими планами глава министерства Владислав Криклий поделился с журналом Новое Время.

Для того, чтобы реализовать проект, министерство предлагает отменить НДС на внутренние авиаперевозки.

"У нас есть правильная законодательная инициатива: мы убираем налог на добавленную стоимость на внутренние перевозки. В дальнейшем хотим по акцизам поработать в этом же направлении", – рассказал министр.

Он отметил, что в Украине стоило бы организовать больше таких авиамаршрутов, как Киев – Запорожье, когда цена сравнима с железнодорожным билетом или на 15-20% дороже.

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"И мы должны все больше таких маршрутов запускать", – добавил Криклий.

По его словам, в 2019 году пассажиропоток в Украине увеличился чуть меньше, чем на 20%, и потенциал для роста есть.

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"Нам есть куда расти, мы только подходим к показателям Молдовы. А надо все-таки набирать темпы. Для этого мы изучаем возможность сдачи в концессию четырех аэропортов", – заявил Криклий.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина в ближайшее время планирует отдать в концессию четыре аэропорта, восемь железнодорожных вокзалов и несколько автомобильных дорог. По словам Криклия, МИУ рассматривает передачу в концессию четырех аэропортов – "Львов", "Черновцы", "Херсон", "Запорожье".

Напомним, пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим 2018 годом на 18,5% и достиг 24,3 млн человек.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что крупнейшими аэропортами Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019 года стали:

"Борисполь" – 14,21 млн (+21,6%);

"Киев" (Жуляны) – 2,41 млн (-7,4%);

"Львов" – 2,05 млн (39,4%);

"Харьков" – 1,23 млн (+39%);

"Запорожье" – 392,8 тыс. (+6,3%);

"Днепр" – 318,6 тыс. (+14%).

Новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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