Лоукостер возобновил полеты из Киева в Люблин: названа цена билета
Вместе с восстановленным рейсом Wizz Air осуществляет перелеты из Киева по 30 направлениям
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновила выполнение рейсов из Киева в Люблин, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Так, с 30 июня пассажиры могут летать из Киева в Люблин дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Цена билета стартует от 17,49 евро (около 500 гривен по курсу Национального банка Украины).
Вместе с восстановленным рейсом в Люблин Wizz Air осуществляет перелеты из Киева по 30 направлениям. Авиакомпания базируется в международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского. В целом по Украине компания за первые пять месяцев 2019 года обслужила около 900 тысяч пассажиров, отмечается в сообщении лоукостера.
Напомним, Wizz Air открыл рейсы из Киева в Люблин в августе 2017 года, но полеты прекратились в октябре 2018 года.
В марте 2019 года Wizz Air также объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля.
Ранее эксперты также объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг:
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