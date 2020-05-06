Ляшко объяснил, почему запуск транспорта идет после открытия кафе и ресторанов

Первый этап выхода из карантина может показать проблемы, которые нужно решать, говорит замминистра

Постепенный выход Украины из режима карантина, который будет сопровождаться открытием кафе и ресторанов , библиотек и музеев, и только на следующем этапе – запуском общественного транспорта, имеет свой смысл.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО. Общественный транспорт может открыться на третьем этапе. Но мы еще обсуждаем это с бизнесом, поскольку понимаем, что открытие любой сферы деятельности требует проезда работников. В то же время мы понимаем, что как только мы запустим транспорт – можем считать, что карантин полностью завершился", – рассказал замминистра.

По его мнению, первый этап выхода из карантина может показать проблемы, которые нужно будет решать и как их решать с соблюдением санитарных норм.

"Бизнес предлагает некоторые вещи, чтобы они могли работать, получать прибыль и соблюдать определенные санитарные нормы. Если бизнес сознательно подходит к внедрению санитарных норм, мы только это будем поддерживать. Здесь надо просто искать золотую середину между здоровьем и экономикой и попробовать балансировать именно по этой серединке", – подчеркнул главный санврач Украины.

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Коснувшись темы запуска авиасообщения, Ляшко напомнил:

"Авиасообщение – довольно большая сфера экономики в Украине, в Европейском Союзе, поэтому решение будет приниматься отдельно и оно должно быть консолидировано с решениями европейских стран. Как только начнут открываться границы, я думаю, будет восстанавливаться и авиасообщение".

Напомним, ранее Ляшко объяснил уникальность Украины в борьбе с коронавирусом.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с главным санитарным врачом Виктором Ляшко: "Если брать ретроспективную динамику, мы уже вышли на пик заболеваемости".

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