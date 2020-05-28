Мининфраструктуры планирует открыть полную навигацию на Днепре уже с 1 июня

В Украине, где планируют реализовать масштабный проект, который соединит Балтийское море с Черным, навигацию на Днепре откроют на десять дней раньше, чем планировали – 1 июня, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Этому способствовало досрочное завершение капитального ремонта Каневского судоходного шлюза, который обеспечили министерство и "Укрводшлях". Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время инспекции Каневского судоходного шлюза 28 мая.

"Судоходные шлюзы Днепровского каскада были построены более 50 лет назад. Еще с 90-х проведения их капитального ремонта откладывалось из-за нехватки государственных средств. Решение о ремонте Каневского шлюза было принято в 2018-м, но работы не проводили в установленные сроки. Только после вмешательства министерства и замены руководства "Укрводшляха" мы нашли возможность завершить капремонт. И даже на 10 дней быстрее запланированной даты – 1 июня будет открыта вся навигация", – сказал Криклий.

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Он отметил важность скорейшего принятия закона "О внутреннем водном транспорте", который позволил бы решить все проблемные вопросы, связанные с содержанием, ремонтом и модернизацией судоходных шлюзов на Днепре.

"Для удержания шлюзов в надлежащем состоянии законопроектом 1182-1-д предусматривается создание Государственного фонда развития внутренних водных путей. Из этого фонда будет финансироваться содержание, реконструкция, ремонт, техническое переоснащение и охрана судоходных гидротехнических сооружений", – пояснил министр.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что принятие закона "О внутреннем водном транспорте" может стимулировать приход в Украину иностранных инвесторов из Евросоюза.

Напомним, проект по восстановлению речного пути Е-40, связывающего Балтийское и Черное море, вышел на стадию практической реализации.

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Мининфраструктуры планирует разгрузить дороги, на строительство которых власти тратят колоссальные ресурсы, переориентировав часть грузопотока с автотрасс на реку и железную дорогу.

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