Все автобусы в Украине обяжут иметь ремни безопасности

Междугородные автобусы обещают сделать безопаснее. Мининфраструктуры подготовило изменения в правила автоперевозок, которые вступят в силу в 2019—21 гг. Об этом сообщил министр Владимир Омелян. Речь идет о тахографах, ремнях безопасности для пассажиров и других требованиях, предусмотренных нормами Еврокомиссии по транспорту. Эксперты согласны, что эти меры должны улучшить безопасность перевозок, но опасаются, что их внедрение столкнется с саботажем перевозчиков и слабым контролем со стороны властей.

Что предлагают

Как разъяснил Омелян, проект постановления предусматривает три главных новшества. Первое — с января 2019 г. на всех транспортных средствах (ТС) с числом мест более 9 (включая водителя), то есть это микроавтобусы, "бусы" и автобусы-лайнеры, должны быть установлены тахографы. Эти приборы регистрируют скорость ТС, сколько времени водитель провел за рулем (нормативами допускается не более 9 часов), сколько километров он проехал (не более 500 км в сутки). Исключение — транспортные средства на пригородных маршрутах дальностью до 50 км. Второе — с января 2020 г. запретят эксплуатацию автобусов, переоборудованных из грузовых, кроме категории М2 (мест более 8, вес до 5 т, типа "буса"-маршрутки). Третье — с января 2021 г. запретят эксплуатацию автобусов, не оборудованных ремнями безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Омелян объяснил, как изменятся автобусы и маршрутки в Украине

Мнение экспертов

Специалисты по транспорту поддерживают инициативу министерства, так как она повысит безопасность на дорогах, но говорят, что без принятия госпрограммы будут сложности с внедрением. Программа должна предусматривать привлечение автопроизводителей и импортеров, в частности продажу в лизинг новых автобусов, что позволит быстро обновить автопарк.

"В 2013 г. власти собирались ввести обязательные ремни безопасности, но так и не ввели из-за саботажа владельцев "бусов", не желающих нести дополнительные расходы, — напомнил автоэксперт Влад Шляховый. — Два года достаточно, чтобы профильный НИИ разработал типовой проект, а владельцы автобусов закупили ремни и переоборудовали салоны. Это не будет космическая сумма — трехточечный ремень стоит до 500 грн, плюс столько же работа. Цена оформления сертификата в профильном НИИ — от 800 грн для нового до 7000 для б/у автобуса. Но многие б/у "бусы" не пройдут сертификацию, так как у них уже ненадежен сам корпус, а значит — ремень либо сиденье могут при аварии оторваться".

Автоэксперт Владимир Караваев говорит, что если законодательно запретят эксплуатировать автобусы без тахометров и ремней, то перевозчики быстро найдут деньги на переоборудование.

"Два года достаточно, и это повысит безопасность пассажиров, — уверен Караваев. — Но параллельно также надо запретить ввоз в страну новых автобусов, не оборудованных ремнями".

Но, по его словам, многое для безопасности зависит от государственного контроля и поведения самих пассажиров.

"По закону останавливать автобусы, не нарушающие ПДД, может транспортная инспекция, а штрафовать пассажиров (штраф 51 грн, в данном случае отвечает пассажир, а не водитель. — Авт.), не пристегнувших ремень, — патрульная полиция. Поэтому нужны совместные наряды на дорогах. Но лучший контроль — если каждый пассажир будет добровольно заботиться о своей безопасности, пристегивая ремень".

Проверки: 9 тысяч нарушений

Каждый третий автобус и маршрутка не имеют права выходить на маршрут — это показали итоги июльской проверки специалистами "Укртрансбезопасности" автотранспорта, который ежедневно перевозит сотни тысяч пассажиров.

Как объясняют в ведомстве, причиной усиления регулярного контроля стали несколько несколько резонансных ДТП с автобусами, повлекших человеческие жертвы. Проверено более 27 тыс. единиц транспорта, нарушения обнаружены более чем в 9 тыс. машин.

В ведомстве отметили, что часть нарушений устранить несложно, например, просто укомплектовать транспортные средства аптечками и исправными огнетушителями, но большинство проблем связаны с плохим техническим состоянием автобусов. Самые распространенные нарушения — трещины на лобовых стеклах, неработающие фары, неисправные габаритные фонари, молчащие звуковые сигналы. Часть машин не прошли техосмотр (пассажирский транспорт проходит его раз в полгода). Массовым является превышение водителями нормы времени нахождения за рулем (положено не более 9 часов чистой езды). Штрафы за нарушения не впечатляют — от 340 до 680 грн, как и для водителей личного автотранспорта, но за системные нарушения автоперевозчиков могут лишить лицензии.