Передача в концессию морских портов продолжится: идет работа с инвесторами

МИУ продолжает работу с инвесторами портов "Ольвия" и "Херсон", которые выиграли в концессионных конкурсах

В Украине продолжится процесс передачи украинских морских портов в концессию. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Концессия остается основным путем модернизации и дальнейшего развития украинских морских портов и не только. Концессионные договоры обязательно будут заключены, подготовка продолжается", – сказал Криклий.

По его словам, это произойдет даже несмотря на то, что в мире из-за коронавируса многие логистические цепочки поставлены на паузу.

Реклама

В Мининфраструктуры сообщили, что 29 апреля в онлайн-формате состоялось второе заседание Рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора относительно проекта в порту "Ольвия", участники которого рассматривают вторую редакцию изменений в документ.

Министерство инфраструктуры добилось пересмотра решения Шестого апелляционного суда г.Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса в Херсонском порту и его победителя.

"Суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Однако, чтобы окончательно снять все ограничения, провести переговоры и заключить договор, необходимо решение Верховного Суда Украины. Со своей стороны, мы прилагаем все усилия для поддержки и защиты каждого нашего инвестора и каждой концессии", – сказал Криклий.

Рассмотрение дела Верховным Судом ожидается в начале мая.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Антимонопольный комитет Украины разрешил компании QTerminals из Катара, которая победила в конкурсе, концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве. В развитие порта "Ольвия" в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд гривен.

В январе 2020 года правительство официально подтвердило передачу Херсонского порта в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон".

"Рисойл-Херсон" обязалась единовременно выплатить концессионный платеж в 12 млн гривен (около 500 тыс. долларов) и ежегодно отчислять украинскому государству 7% от дохода предприятия. Компания также приняла обязательство инвестировать в морской порт около 300 млн гривен (12,35 млн долларов) и вложить более 18 млн гривен (740 тыс. долларов) в инфраструктуру региона.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама